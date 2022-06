Německá centrální banka zhoršila výhled ekonomiky

Německá centrální banka snížila odhad letošního růstu německé ekonomiky na 1,9 procenta. To představuje méně než poloviční tempo ve srovnání s růstem 4,2 procenta, který předpovídala v předchozím výhledu v prosinci. Odhad hospodářského růstu na příští rok snížila na 2,4 procenta z dosud předpokládaných 3,2 procenta. Plyne to z výhledu, který dnes centrální banka zveřejnila.



Odhad letošní inflace naopak centrální banka téměř zdvojnásobila, a to na 7,1 procenta z dosavadních 3,6 procenta. Šéf centrální banky Joachim Nagel navíc upozornil, že inflační tlaky v poslední době zesílily, což nová prognóza ještě plně nezohledňuje. "Pokud bude tento vývoj pokračovat, průměrná roční inflace letos výrazně překročí sedm procent," dodal šéf Deutsche Bundesbank, jak zní oficiální název německé centrální banky.



V příštím roce očekává centrální banka pokles inflace na 4,5 procenta, v roce 2024 by inflace měla sestoupit na 2,6 procenta. Navzdory poklesu by se tak měla dál držet nad cílovou dvouprocentní úrovní Evropské centrální banky (ECB).



Podle Nagela je zapotřebí využít ke snížení inflace měnovou politiku. "Inflace v eurozóně sama od sebe neklesne," uvedl Nagel. "Měnová politika by měla inflaci snížit rázným opatřením," dodal.



ECB ve čtvrtek oznámila, že od 1. července ukončí nákupy aktiv, kterými léta podporovala ekonomiku eurozóny. Zároveň naznačila, že kvůli vysoké inflaci přikročí od července k sérii zvyšování úroků. Základní sazbu ECB naposledy zvýšila v roce 2011.