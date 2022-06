Credit Suisse jako akviziční cíl? Hloupá otázka, řekl na spekulace její ředitel

Generální ředitel Thomas Gottstein odrazil otázky o tom, zda by banka mohla být cílem převzetí, a uvedl, že stále doufá v ziskové druhé čtvrtletí. Vlny ve středu rozčeřil švýcarský blog Inside Paradeplatz, podle jehož zdroje by americký finanční obr mohl učinit nabídku na švýcarskou banku za 9 CHF za akcii. Akcie americké firmy pak klesly o více než 5 procent a akcie švýcarské banky dnes až o 4,9 procenta.

„Můj otec mi dal kdysi tuto radu: Na opravdu hloupé otázky raději vůbec nereaguj,“ prohlásil Gottstein na dotaz, zda by na článku v Inside Paradeplatz mohlo být zrnko pravdy.

Podle blogu by nabídka od americké společnosti, která sídlí v Bostonu, ocenila na 23 miliard. Pro švýcarskou banku by to znamenalo konec její 166leté historie nezávislé velké švýcarské bankovní instituce.

Příspěvek se na blogu objevil ve stejný den, kdy po šesté za sedm čtvrtletí srazila svoje očekávání zisku. Vytváří to další tlak na Gottsteina, který se snaží dostat banku z dopadů skandálů kolem Archegos a Greensil Capital.

Akcie klesly za posledních osm let o 73 procent, což je nejvíce z velkých evropských bank, a nyní se obchodují s 60% diskontem k jejich účetní hodnotě. Curyšská banka hledá, kde snížit náklady, a uvažuje o novém kole škrtů pracovních míst. Oblastmi, kde by banka mohla hledat úspory rychleji, jsou podle jejího CEO na příklad IT nebo jiná oddělení s manažery pro vztahy či bankéři v přímém kontaktu se zákazníky.

