Přijdou fúze evropských bank? Změna basilejského pravidla by jim mohla pomoci

Globální regulátoři začnou při určování kapitálových požadavků pro největší banky eurozóny zacházet s měnovou unií jako s jednotným trhem. Evropským bankám by to mohlo pomoci, v čele s , napsala agentura Bloomberg.

Změny připravuje Basilejský výbor pro bankovní dohled a oznámeny by mohly být už v úterý. Podle dokumentů, které prostudoval Bloomberg, by se se zahraniční expozicí bank se sídlem v evropské bankovní unii zacházelo jako s domácí expozicí. Ta se považuje za méně riskantní.

Největší prospěch by z toho mohla mít . U ní by to zřejmě znamenalo snížení kapitálových požadavků.

Změna by ale také mohla usnadnit zahraniční akvizice. Banky by totiž díky ní mohly provádět obchody v rámci bloku, aniž by automaticky čelily nebezpečí v podobě přísnějších kapitálových kontrol. Právě na případné usnadnění zahraničních akvizic mezi evropskými bankami z titulu této změny upozornili analytici banky . Tento faktor by podle ní mohl nejvíce prospět a . Pozitivní dopady by prý ale mohl mít i na a UniCredit.

Rozhodnutí je velkým vítězství pro banky, které už delší dobu tvrdí, že regulátoři a investoři by měli vnímat eurozónu jako jednotný trh, protože podobně jako USA sdílí společnou měnu a má společnou centrální banku, dozorčí orgán a společný rámec pro řešení problémů.

ECB poukazovala na to, že pokrok ve snaze vytvořit bankovní unii by se měl promítnout do kapitálových požadavků pro takzvaně globálně systémově důležité banky. Podle dohody basilejského výboru se kapitálové požadavky mohou snížit o maximálně jeden stupeň u bank v bankovní unii, pokud by k takovému kroku zavdávaly příčinu nové způsoby pro výpočet rizika.

a jsou jedinými bankami, na které by se tento nižší požadavek mohl vztahovat. Všechny ostatní velké bankovní domy eurozóny už spadají do nejnižší kategorie:

V případě by požadavek na kapitálový polštář mohl být snížen o 0,5 procentního bodu, ukazují neveřejné výpočty ECB na základě dat z konce 2020. Podle analýzy by mohly být výrazně zvýhodněny také UniCredit a ING Groep.

Regulátoři po bankách vyžadují dávat si stranou peníze na to, aby dokázaly absorbovat případné ztráty. Takovéto rezervy ale omezují jejich schopnost vracet peníze akcionářům prostřednictvím dividend a zpětných odkupů akcií. Banky jsou pak jako investice méně atraktivní.

Seznam globálně systémově důležitých bank čítá aktuálně 30 titulů.

Zdroj: Bloomberg