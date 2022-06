Seznam Zprávy: Pavel Tykač uvažuje o zvýšení podílu v Monetě. Může v ní získat až pětinu

Podnikatel a miliardář Pavel Tykač, druhý největší podílník banky Moneta Money Bank, zvažuje, že v Monetě navýší svůj akciový podíl až na 20 procent. K tomu už získal souhlas od ČNB. Tykač to prohlásil v rozhovoru pro Seznam Zprávy Byznys. Moneta Money Bank a skupina PPF se na popud druhé jmenované dohodly na ukončení akvizice společností Air Bank a českého a slovenského Home Creditu.

„Rozhodnutí PPF je game changer, který nás postavil do nové situace. Nemáme o tom zatím dokončenou vnitřní diskusi, potřebujeme to probrat. Neumím ale vyloučit žádnou variantu,“ řekl Tykač podle webu Seznam Zprávy. „Vážně přemýšlíme o navýšení našeho podílu ke 20 procentům. Zvlášť v kontextu toho, že jsme před několika měsíci obdrželi souhlas ČNB se zvýšením přes 10 procent až právě ke 20 procentům,“ dodal Tykač.

PPF svoje rozhodnutí vystoupit ze zamýšlené transakce zdůvodnila zhoršující se makroekonomické prostředí, negativním vývojem na kapitálových trzích a nepříznivou geopolitickou situací. Kromě toho měla obavu z vyšších nákladů na získání vyššího podílu v Monetě.

To, jak PPF svoje rozhodnutí vysvětlila, dává Tykačovi podle jeho vyjádření smysl. „Ale nás to postavilo do úplně nové situace. Spoléhali jsme, že budeme v Monetě finančním investorem s někým, kdo tam bude strategický investor,“ uvedl také.

PPF zůstává s podílem 29,94 procenta největším akcionářem Monety. V rámci květnového ukončení transakce se PPF zavázala, že bude svůj současný podíl v Monetě ve výši 29,94 procenta držet nejméně po následujících 12 měsíců a nebude usilovat o ovládnutí banky prostřednictvím navyšování svého podílu ani ho nebude snižovat prostřednictvím operací na kapitálových trzích.

Pavel Tykač je majitelem energetické skupiny Sev.en. Ta je významným hráčem na energetickém trhu v České republice. Patří do ní hnědouhelné elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárna Kladno, Teplárna Zlín a dva severočeské hnědouhelné lomy.

Tykač podle serveru Seznam Zprávy zatím není rozhodnutý, zda se pokusí Monetu ovládnout. Zopakoval, že ho stále láká představa silné banky kontrolované českými majiteli. "Pokud se vydáme tímto směrem, chtěl bych, aby vznikla banka, která bude připravena ke službám českého průmyslu," řekl.

Tykač zvyšuje také svůj podíl v energetické společnosti ČEZ. Jeho společnost Belviport Trading Limited letos v únoru oznámila, že chce k jednoprocentnímu podílu v ČEZ koupit dalších 1,67 procenta akcií.



Moneta Money Bank je podle svých internetových stránek s počtem zhruba 1,5 milionu klientů čtvrtou největší bankou v zemi. S akciemi banky se obchoduje na pražské burze.

Zdroje: Seznam Zprávy, ČTK