Majitel ČSOB zvažuje koupi nizozemské banky ABN Amro, píše Bloomberg

Belgická bankovní a pojišťovací skupina , která vlastní Československou obchodní banku (ČSOB), zvažuje koupi nizozemského konkurenta ABN Amro Bank, aby tak posílila svoji pozici v Evropě. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje.
Záměr je podle zdrojů teprve v počáteční fázi a skupina studuje proveditelnost této transakce. Tržní hodnota ABN v současnosti činí téměř 22 miliard eur (533 miliard Kč) a zhruba 40 miliard eur (969,1 miliardy Kč).
ABN Amro je jednou ze tří předních bank v Nizozemsku, které byly znárodněny v době finanční krize v roce 2008 a následně v roce 2015 znovu zprivatizovány. Na počátku tohoto měsíce Nizozemsko snížilo svůj podíl v ABN Amro na zhruba 20 procent z předchozích 30,5 procenta. Stát stále zůstává největším akcionářem ABN Amro. Od počátku letošního roku akcie ABN posílily o více než 75 procent.
Podle zdrojů by ABN Amro mohla ale přilákat i další zájemce. Mohly by mezi nimi být banky a .
KBC se pod vedením generálního ředitele Johana Thijse snaží rozšířit svoji přítomnost ve střední a východní Evropě. Letos v květnu oznámila dohodu o převzetí slovenské 365.bank za 761 milionů eur.
Případná dohoda by přišla v době, kdy se v evropském bankovním sektoru zvyšují počty fúzí a akvizic. Italská Banca Monte dei Paschi di Siena si tento měsíc zajistila většinu ve společnosti Mediobanca. Group se letos dohodla na koupi podílu v polské divizi Banco a francouzská BPCE kupuje portugalskou Novo Banco.
ČSOB patří společně s Českou spořitelnou, a UniCredit mezi největší české banky podle výše bilanční sumy. Kromě banky ČSOB je součástí skupiny v České republice také Hypoteční banka, Českomoravská stavební spořitelna, ČSOB Pojišťovna, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing, ČSOB Factoring, ČSOB Asset Management a skupina Patria.