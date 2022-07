Špatné zprávy pomáhají trhům v růstu

Čtvrteční obchodování bylo v zámoří výrazně ovlivněno reportem o HDP , který překvapil poklesem o americké ekonomiky o 0,9 % při očekávaném 0,5% růstu. Po otevření trhu převládal negativní sentiment, ten ale následně otočil do zeleného. Potvrzuje se tak myšlenka, že špatné zprávy mají za současné konstelace pozitivní vliv na kapitálový trh. Pokud se americké ekonomika dostane do recese bude to totiž znamenat, že centrální bankéři nebudou tak agresivně utahovat měnovou politiku.Silnou reakci na včerejší výsledky předvedla společnost Meta Platforms, která poklesla o 5,2 %. Její hospodaření je negativně ovlivněno jak politikou ochrany soukromí od Applu, která činí cílení reklamy obtížnější a Meta tak má problémy v oblasti nejvýnosnějšího druhu reklamy. Zároveň zde hraje roli zpomalení ekonomiky, kdy korporátní sféra omezuje své výdaje na marketing. Podobně negativní sentiment se projevil na akciích Qaulcomm. Společnost poklesla o 4,5 % po včerejším reportu výsledků, kde varovala před současnou obtížnou ekonomickou situací.Naopak poměrně pozitivní výsledky představila farmaceutická společnost . Očekávání překonala v oblasti zisku i výnosů a dokonce i přes nepříznivé měnové vlivy mírně zvýšil výhled. i přes lehké vzpamatování v průběhu obchodování uzavřel den ve 2,5% ztrátě. Lepší výsledky představila i společnost Motor, kde už ale tržní reakce korespondovala s reportem a posílil o 6,1 %.