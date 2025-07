Zámořské indexy oslabily navzdory růstu polovodičových titulů

Americké akcie dnes oslabily, přestože červnová inflační data byla relativně mírná. Obavy z dopadů cel na ceny však přetrvávají a investoři tak přehodnocují pravděpodobnost brzkého snížení sazeb ze strany Fedu. Index S&P 500 během dne krátce překonal hranici 6 300 bodů, ale zisky neudržel.

Technologické akcie rostly díky zprávě, že a AMD obnoví část prodejů čipů do Číny. se tak opět dostala do centra pozornosti investorů. Naopak finanční sektor ztrácel. Akcie klesly po snížení výhledu čistého úrokového výnosu, oslabil navzdory překvapivému zisku z investičního bankovnictví. naopak posílila na nejvyšší úroveň od roku 2008 díky oznámenému zpětnému odkupu akcií.

Výnosy dluhopisů rostly napříč splatnostmi, přičemž 30leté výnosy překonaly hranici 5 %. Dolar posílil o 0,4 %. Trh nyní přisuzuje zářijovému snížení sazeb jen mírně nadpoloviční pravděpodobnost.

Podle ekonomů se začínají v inflaci projevovat první známky přenášení celních nákladů na spotřebitele. Zatímco ceny služeb zpomalují, ceny zboží zasaženého cly, jako jsou hračky nebo spotřebiče, rostou nejrychleji za poslední roky. Fed tak pravděpodobně zůstane v režimu „vyčkávání“, dokud nebude mít více dat.

Politické napětí kolem Fedu roste, ministr financí Scott Bessent naznačil, že by Jerome Powell měl po vypršení mandátu v roce 2026 odejít. Zároveň připustil, že je součástí rozhodovacího procesu o jeho nástupci.

Z firemních zpráv dnes zaujalo několik událostí. uzavřel dohodu v hodnotě 500 milionů dolarů na nákup vzácných zemin od MP Materials. otevřela první showroom v Indii. CoreWeave plánuje investici až 6 miliard dolarů do datového centra v Pensylvánii. zklamal výnosy, ale spravovaná aktiva dosáhla rekordních 12,5 bilionu dolarů. BNY Mellon překonal očekávání díky vyšším výnosům z reinvestic. Uber a oznámily partnerství na provoz robotaxi mimo USA a Čínu. Southern Co. získal povolení k navýšení investic do infrastruktury až o 15 miliard dolarů. Albertsons zvýšil výhled tržeb, ale ponechal ziskový výhled beze změny.

Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500 -0,27 %, NASDAQ 100 +0,14 % a Dow Jones -0,87 %.