Výsledky dodala ASML, sezóna bude pokračovat v americkém finančním sektoru. Evropa zahájí ztrátově

Evropské akciové trhy dnes zahájí obchodování v negativním teritoriu, jak naznačují futures na hlavní indexy. Panevropský index Stoxx 50 by měl otevřít se ztrátou 0,5 %, což signalizuje opatrný sentiment investorů napříč regionem. Německý DAX , často považovaný za barometr evropské ekonomiky, míří k poklesu o 0,6 %, zatímco francouzský CAC 40 by měl oslabit o 0,3 %. Britský FTSE 100 naznačuje mírnější ztrátu kolem 0,1 %, a nizozemský AEX by měl otevřít o 0,5 % níže. Tento vývoj může odrážet obavy z vývoje globální ekonomiky, firemních výsledků nebo geopolitických nejistot.

Důležitá čísla dnes opět dodá převážně bankovní sektor, své výsledky za druhé čtvrtletí zveřejní , a .

Společnost dnes před otevřením trhu zveřejnila výsledky za druhé čtvrtletí, které překonaly očekávání analytiků – tržby dosáhly 7,7 miliardy eur oproti očekávaným 7,52 miliardy a čistý zisk činil 2,29 miliardy eur oproti predikovaným 2,04 miliardy. Klíčový ukazatel nových objednávek (net bookings) rovněž překonal odhady. Přesto společnost zklamala výhledem na aktuální čtvrtletí, když nedosáhla očekávané prognózy tržeb a varovala před možností nulového růstu v blízké budoucnosti. ASML se specializuje na výrobu pokročilých litografických strojů, které jsou klíčové pro produkci nejmodernějších polovodičových čipů.

Americký prezident Donald Trump oznámil uzavření obchodní dohody mezi Spojenými státy a Indonésií. USA podle něj budou u dovozu z Indonésie vybírat clo ve výši 19 procent, zatímco dovoz z USA do Indonésie nebude podléhat žádnému clu. Minulý týden Trump pohrozil, že od 1. srpna uvalí na dovoz z Indonésie clo ve výši 32 procent. Pokrok byl podle Trumpa také v jednání s Vietnamem, obchodní dohoda mezi Spojenými státy a Vietnamem je podle něj takřka hotová. O dohodě s Vietnamem Trump nyní řekl, že by mohl zveřejnit podrobnosti, ale nepovažuje to za nutné. V případě jednání s Hanojí kritizují USA překládku čínských výrobků ve Vietnamu, aby se čínští dodavatelé vyhnuli vyšším clům. Na dovoz z Vietnamu se měla původně vztahovat takzvaná reciproční cla 46 procent, na počátku července Trump nicméně prohlásil, že dovoz z Vietnamu bude zatížen 20 procenty a překládka, kterou USA považují za nelegální, pak 40 procenty. Dovoz z USA do Vietnamu naopak podle dřívějšího Trumpova vyjádření nebude zatížen žádnými cly.

Americké akcie včera převážně oslabovaly, investoři posuzovali nejnovější údaje o vývoji inflace ve Spojených státech a čtvrtletní výsledky velkých bankovních společností. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, ztratil 0,98 procenta a zakončil obchodování na 44.023,29 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 0,40 procenta na 6243,76 bodu, index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se však zvýšil o 0,18 procenta na 20.677,80 bodu. Obchodování tak uzavřel na dalším rekordním maximu. Za růstem indexu Nasdaq stál zejména výrobce čipů , jehož akcie posílily o zhruba čtyři procenta po zprávě, že firma získala od vlády prezidenta Donalda Trumpa souhlas s prodejem svých pokročilých počítačových čipů H20 používaných pro umělou inteligenci (AI) do Číny.

Všem investorům, kteří sledují vývoj akciových trhů ve středoevropském regionu, nově nabízíme přehled o tom, jak v daný den uzavřely hlavní akciové indexy v Česku, Polsku a Maďarsku, spolu s přehledným uvedením titulů, které na uvedených burzách zaznamenaly nejvýraznější nárůst nebo pokles.