Zahraniční věřitelé souhlasí s návrhem Ukrajiny na dvouleté zmrazení splátek

Zahraniční věřitelé souhlasí s návrhem ukrajinské vlády na dvouleté zmrazení splátek ukrajinských státních dluhopisů v hodnotě téměř 20 miliard dolarů. Vyplývá to podle agentury Reuters ze zprávy pro regulátory. Tento krok Ukrajině čelící ruské invazi umožní vyhnout se platební neschopnosti, píše Reuters.



Věřitelé souhlasili s odkladem splátek u 13 emisí ukrajinských dluhopisů splatných v letošním a příštím roce. Ukrajina návrh na zmrazení splátek představila 20. července. "Ukrajina na splátkách ušetří téměř šest miliard dolarů," uvedl v reakci na přijetí návrhu ukrajinský premiér Denys Šmyhal. "Tyto peníze nám pomohou udržet makroekonomickou stabilitu, posílit udržitelnost ukrajinské ekonomiky a zvýšit sílu naší armády," dodal.



Ukrajinské ministerstvo financí dohodu o zmrazení splátek označilo za důkaz ochoty investorů podporovat Kyjev. "Díky solidaritě komunity soukromých investorů i veřejného sektoru s Ukrajinou budeme moci naplnit potřeby státního rozpočtu v době války," prohlásil ministr financí Serhij Marčenko.



Mezi hlavní držitele ukrajinských dluhopisů patří investiční firmy , Fidelity International, Amia Capital a Gemsstock. Hodnota těchto dluhopisů se od konce loňského roku, kdy se na ukrajinských hranicích začala shromažďovat ruská vojska, propadla o více než 80 procent, píše Reuters.



Návrh na odklad splátek bezprostředně po jeho zveřejnění podpořila skupina západních vládních věřitelů, která zahrnuje Spojené státy, Kanadu, Británii, Francii, Německo a Japonsko. "Vyjadřujeme solidaritu a podporu Ukrajině, která se brání neoprávněné, nevyprovokované a nezákonné vojenské agresi ze strany Ruska," napsala skupina ve svém prohlášení z 20 července. "Schválení návrhů Ukrajiny by znamenalo významnou podporu pro ukrajinskou vládu i lid," dodala.



Analytik Carlos de Sousa ze společnosti Vontobel Asset Management podle agentury Reuters předpokládá, že po zmrazení splátek bude následovat komplexní restrukturalizace ukrajinského dluhu. Považuje totiž za nepravděpodobné, že Ukrajina během dvou let získá zpět přístup na zahraniční dluhopisové trhy.



"Dvouleté zmrazení dluhu dává smysl, protože i v případě brzkého konce války se situace na Ukrajině nezlepší přes noc," uvedl ekonom Stuart Culverhouse ze společnosti Tellimer.



Ukrajina kvůli válce čelí v letošním roce poklesu ekonomiky o 35 až 45 procent. Její měsíční fiskální deficit činí pět miliard dolarů, což představuje zhruba 2,5 procenta předválečného hrubého domácího produktu (HDP). Země je nyní silně závislá na financích od západních spojenců a mezinárodních institucí, jakou jsou Mezinárodní měnový fond (MMF) a Světová banka (SB).