Ukrajina má peníze za tranzit, Transněfť obnovila dodávky ropy

Ruská společnost Transněfť dnes obnovila dodávky ropy jižní větví ropovodu Družba, která vede na Slovensko, do Maďarska a do České republiky. S odvoláním na vedení ruského podniku o tom informovala agentura RIA. Jižní větev byla mimo provoz od minulého týdne, kdy Ukrajina tranzit zastavila.



"Čerpadla pumpují, zapnuli jsme je v 16:00 (moskevského času, tj. v 15:00 SELČ - pozn. ČTK)," řekl ruské agentuře Igor Djomin z vedení Transněfti. Ta je monopolním provozovatelem ropovodů v Rusku.

Dodávky ropy jižní větví ropovodu Družba do České republiky obnoveny nebudou, napsal dnes ČTK slovenský přepravce ropy Transpetrol. Na Slovensko ropa zmíněným ropovodem už znovu proudí. Mluvčí bratislavské rafinerie Slovnaft Anton Molnár ČTK řekl, že dohodnuté řešení ohledně úhrady tranzitních poplatků za přepravu ropy přes Ukrajinu se týká obnovení dovozu na Slovensko a do Maďarska. Slovnaft patří do maďarské petrochemické skupiny MOL.

Ukrajina potvrdila, že dostala na bankovní účet poplatek za tranzit ruské ropy přes své území dál do Maďarska a na Slovensko. Oznámila to dnes ruská společnost Transněfť, která je monopolním provozovatelem ropovodů v Rusku.

Tranzit ropy minulý týden zastavila Ukrajina, protože nedostala z Ruska peníze za tranzit na měsíc srpen. Rusko peníze odeslalo, ale ještě v červenci se mu vrátily zpět. Slovenský ministr hospodářství Richard Sulík dnes na tiskové konferenci řekl, že vinu za tuto situaci nenese ani Rusko ani Ukrajina, problém podle něj nastal při zpracování platby v jedné bance v západní Evropě, a to kvůli protiruským sankcím zavedeným po invazi ruských vojsk na Ukrajinu.



Tranzitní poplatek v zájmu obnovení dodávek ropy Ukrajině poslala slovenská rafinerie Slovnaft a její maďarský vlastník, petrochemická skupina MOL.



Zpráva o zastavení dodávek ropy v úterý přispěla k růstu cen suroviny na světových trzích, který ale brzy odezněl. Trh je na podobné informace velmi citlivý od únorové invaze ruských vojsk na Ukrajinu, po které západní země začaly vůči Rusku zavádět sankce. Přetrvávají proto obavy, že zejména v Evropě se mohou vyskytovat výpadky v zásobování energetickými surovinami, které kontinent odebírá zejména z Ruska.



Cena severomořské ropy Brent v úterý vystoupila nad 98 dolarů za barel, dnes odpoledne se ale pohybovala pod 95 USD. Do začátku srpna setrvávala nad hranicí 100 dolarů za barel. Akcie společnosti MOL na burze v Budapešti odpoledne vykazovaly více než tříprocentní nárůst, zatímco širší index BUX měl k dobru asi 1,9 procenta. Maďarský forint, který si letos vede ze všech středoevropských měn nejhůře, zmírnil pokles. Euro tak vůči němu vykazovalo odpoledne růst o 0,2 procenta na 397,30 forintu, zatímco dopoledne vystoupilo až na 401,35 forintu, maximum za více než týden.





Slovenský ministr Sulík řekl, že problém s neuhrazeným poplatkem za tranzit ruské ropy nemá podle něj politický podtext. Upozornil však, že řešení úhrady poplatku je pouze přechodné, týká se zatím jen srpna. Zastavení dodávek je pro Slovensko překvapivé, Bratislava se podle Sulíka domnívala, že když je podle sankcí EU povolen dovoz ruské ropy, jsou povoleny i poplatky za její tranzit. Slovenská vláda chce proto situaci podrobně prověřit, aby se problém neopakoval i další měsíc.



Přerušení dodávek ropy jižní větví ropovodu Družba zasáhlo Maďarsko, Slovensko a Českou republiku. Tyto země mají přitom jen omezené možnosti alternativního dovozu ropy po moři. Zatím není jasné, zda se dodávky ropy jižní větví Družby obnoví pouze na Slovensko a do Maďarska, anebo i do České republiky, upozornila agentura Reuters.



Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví - severní vede do Polska a do Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky. Tranzit ropy severní větví podle dřívějších informací pozastaven nebyl.



Rusko prostřednictvím jižní větve Družby obvykle dodává zhruba 250.000 barelů ropy denně. Hlavními odběrateli jsou česká společnost Unipetrol, kterou ovládá polská skupina PKN Orlen, a také MOL spolu se Slovnaftem.



Evropská unie se už dříve dohodla, že od 5. prosince přestane dovážet ruskou ropu a o dva měsíce později také ropné produkty. Z embarga bude dočasně vyňata přeprava ropy ropovodem Družba, podle Bratislavy Slovensko ovšem získalo trvalou výjimkou na dovoz ropy Družbou pro vlastní potřebu. Bratislavská rafinerie Slovnaft většinu své produkce ale vyváží. Zmíněné embargo je součástí protiruských sankcí.