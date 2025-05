Merz: Německo bude dávat na armádu 3,5 procenta HDP a na infrastrukturu 1,5 procenta

Německo plánuje ročně investovat do armády 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP) a do vojensky využitelné infrastruktury dalších 1,5 procenta HDP. Dnes to podle agentury Reuters prohlásil spolkový kancléř Friedrich Merz. Teď dává Německo na zbrojení dvě procenta HDP, což je současný cíl Severoatlantické aliance.

"Na cestě k summitu NATO na konci června jsme si stanovili: kvótu NATO 3,5 procenta na vojenské nákupy a navíc 1,5 procenta pro vojensky využitelnou infrastrukturu, jako jsou mosty a silnice," řekl Merz.

Na konci června se v Haagu uskuteční summit NATO, jehož hlavním tématem budou větší investice do armády. Alianční státy se zavázaly, že budou na obranu dávat dvě procenta HDP, což zatím ne každý člen plní. Vzhledem k pokračující ruské invazi na Ukrajinu lídři států NATO hovoří o potřebě dalších investic do zbrojení.

Německý ministr zahraničí Johann Wadephul před týdnem na neformálním zasedání šéfů diplomacií zemí Severoatlantické aliance podpořil požadavek amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby státy NATO masivně zvýšily výdaje na armádu a dostaly se s nimi až na pět procent HDP. Jako cestu k tomu označil zvýšení investic do armády na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta HDP v podobě podpory vojensky využitelné infrastruktury, což už dříve navrhl generální tajemník NATO Mark Rutte.

Německo stejně jako Česko stávající dvouprocentní cíl investic do armády splnilo poprvé v loňském roce. Merz minulý týden v pátek v Tiraně na summitu Evropského politického společenství (EPC) ujistil, že jeho vláda bude se zvyšováním zbrojních výdajů pokračovat.

"Utrácíme hodně a budeme utrácet ještě víc," řekl německý kancléř v albánské metropoli. Zároveň poukázal na to, že není možné hovořit jen o penězích, ale že je potřeba se zaměřit i na efektivitu investic a zbrojního vybavení.