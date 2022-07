Reuters: Jak Rusko rozprostřelo na Ukrajině síť tajných agentů

Když odpoledne 24. února první ozbrojená vozidla ruské invazní armády vjela do areálu bývalé jaderné elektrárny v Černobylu, narazila na ukrajinskou jednotku, jež měla na starosti jeho obranu. Za méně než dvě hodiny 169 příslušníků ukrajinské Národní gardy bez boje složilo zbraně. Rusko ovládlo Černobyl, kde jsou uloženy tuny jaderného odpadu a který je klíčovým místem pro postup na Kyjev. Úspěšná operace ve stylu blitzkriegu se dramaticky liší od tuhého odporu, který Ukrajinci v přes pět měsíců trvajícím konfliktu kladou Rusům na jiných místech. Agentura Reuters zjistila, že ruský úspěch v Černobylu nebyl dílem náhody, ale součástí dlouhodobé operace Kremlu s cílem infiltrovat ukrajinský stát tajnými agenty.



Pět lidí, kteří jsou obeznámeni s přípravami Kremlu na invazi, říká, že váleční stratégové kolem prezidenta Vladimira Putina se domnívali, že Rusku s pomocí těchto agentů bude stačit jen málo k tomu, aby během několika dnů padla vláda ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Novináři z Reuters na základě rozhovorů s činiteli v Rusku, na Ukrajině a soudních dokumentů a výpovědí podaných během vyšetřování lidí nasazených v Černobylu zjistili, že ruská infiltrace je hlubší, než se veřejně připouští. "Kromě nepřítele zvnějšku máme bohužel i vnitřního nepřítele," řekl tajemník ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov v jednom rozhovoru. Na začátku invaze mělo Rusko agenty v ukrajinské armádě, bezpečnostních složkách i policii.



Ukrajinský Státní úřad pro vyšetřování zabývající se mimořádně závažnými zločiny vyšetřuje, zda Národní garda v Černobylu porušila zákon, když zbraně předala nepříteli. Tato pořádková četnická služba hájí svůj postup a poukazuje na riziko, jaké by s sebou nesl boj o jadernou elektrárnu.



Rusko prý loni v listopadu začalo na Ukrajinu posílat tajné agenty, aby navázali kontakty s činiteli majícími na starosti zajištění bezpečnosti Černobylu. Jejich úkolem bylo zajistit, že tam ruská armáda nenarazí na odpor. Černobyl také sloužil jako místo pro předávání dokumentů ukrajinské tajné služby SBU. Podplacení ukrajinští činitelé předávali ruským špionům informace o ukrajinské vojenské připravenosti. Ukrajinští vyšetřovatelé podezřívají nejméně dva lidi z poskytování informací ruským agentům nebo z toho, že jinak pomáhali Rusům elektrárnu ovládnout.



Soudní dokumenty a výpovědi ukazují, jakou roli sehrál Vitalij Viter, šéf bezpečnosti v Černobylu a příslušník ukrajinské tajné služby SBU. Je ve vazbě a je vyšetřován kvůli tomu, že v klíčové době nebyl na svém místě. Vypověděl, že několik dnů před začátkem invaze odešel na nemocenskou a 24. února byl doma v Kyjevě. Vyšetřovatelům řekl, že první den invaze telefonoval s velitelem jednotky Národní gardy. Radil mu, aby nevystavoval jednotku nebezpečí. "Ušetři své lidi," řekl mu. Velitel mu nebyl podřízený a podle Reuters není jasné, zda se řídil Viterovým doporučením. Viter je podezřelý ze zrady kvůli "úmyslné pomoci jednotkám Ruské federace při rozvratné činnosti proti Ukrajině".



Agentura Reuters podotýká, že se jí nepodařilo nezávisle ověřit tvrzení o ruských agentech v Černobylu připravujících půdu pro nekrvavé převzetí areálu. Nicméně ukrajinský Státní úřad pro vyšetřování uvedl, že se zabývá případem někdejšího vysoce postaveného činitele tajné služby SBU Andrije Naumova, který svého času působil v Černobylu a je podezřelý, že utajované informace o bezpečnosti areálu předal cizímu státu. Krátce před ruským vpádem na Ukrajinu zmizel, uvedla osoba z bezpečnostního aparátu. Objevil se v červnu v Srbsku. Tamní policie tehdy informovala, že na hranici se Severní Makedonií zadržela ukrajinského občana A. N. V jeho autě značky objevila stovky tisíc dolarů a eur a dva smaragdy. On a řidič jsou podezřelí z pokusu o praní špinavých peněz. Koncem března prezident Zelenskyj vydal dekret, kterým Naumova zbavil generálské hodnosti a v emotivním projevu prohlásil, že Naumov a další generál SBU jsou zrádci, kteří zradili přísahu věrnosti Ukrajině. Naumov je ve vazbě v Srbsku.



Pro Rusko ovládnutí Černobylu bylo jenom jedním z kroků v operaci s cílem chopit se vlády v Kyjevě. Počítalo prý s aktivací spících agentů uvnitř ukrajinského bezpečnostního aparátu. Zdroje obeznámené s plány Kremlu potvrzují zprávy západních zpravodajských služeb, že Rusko chtělo, aby majitel dvou sanatorií na Ruskem anektovaném Krymu a separatistický politik Oleg Carjov vedl loutkovou vládu v Kyjevě. Brzy ráno 24. února Carjov na telegramu napsal, že vstoupil na Ukrajinou kontrolované území a že "Kyjev bude osvobozen od fašistů".



Bývalá ukrajinská generální prokurátorka také agentuře Reuters v červnu řekla, že ukrajinský politik a Putinův přítel Viktor Medvedčuk měl zašifrovaný telefon předaný z Ruska, aby mohl komunikovat s Kremlem. Krátce před ruským vpádem na Ukrajinu utekl z domácího vězení v Kyjevě. Carjov uvedl, že tvrzení o tom, že ho Rusko vybralo do čela loutkové vlády "nemají mnoho společného s realitou", Medvedčukův právník se k věci odmítl vyjádřit. Jeho klient je ve vazbě kvůli obvinění z vlastizrady související s jeho aktivitou ještě před ruskou invazí. Carjov nyní pobývá na Krymu a jezdí na návštěvy do Moskvy.



I když Rusové ovládli Černobyl, jejich plány obsadit Kyjev ztroskotaly. Spící agenti dosazení Moskvou v mnoha případech nedokázali splnit svůj úkol, uvádějí zdroje na ukrajinské a ruské straně. Lidé, na které Kreml vsadil na Ukrajině, v letech před invazí svůj vliv zveličovali. Kreml při plánování operací na Ukrajině spoléhal na "šašky - něco věděli a vždy říkali, co od nich vedení chtělo slyšet, protože jinak by nedostali zaplaceno," řekla jistá osoba blízká proruským separatistům z východní Ukrajiny.



Ruská infiltrace ale v jednom ohledu uspěla: na Ukrajině zasela nedůvěru a odhalila nedostatky ukrajinské tajné služby SBU, která má ve vztazích k Rusku komplikovanou minulost a která má nyní za úkol vyhledávat zrádce a kolaboranty. To vyšlo najevo 17. července, když prezident Zelenskyj v proslovu k národu oznámil, že odvolal šéfa SBU Ivana Bakanova, kterého zná celá léta, kvůli tomu, že mnoho jeho podřízených je podezřelých ze zrady. Podle zdrojů z ukrajinských bezpečnostních složek někteří pracovníci SBU zmiňovali, že několik dnů po začátku ruské invaze se nemohli s Bakanovem spojit, což v Kyjevě umocňovalo pocit chaosu.



Zelenskyj ve svém nedávném projevu o pracovnících bezpečnostních složek obviněných ze zrady mluvil o tom, jakou daň si ruská infiltrace v jeho zemi vybírá. "Takové množství trestných činů proti základům národní bezpečnosti představuje velmi závažné otázky na adresu odpovědných činitelů," řekl. "Na každou takovou otázku přijde pádná odpověď," dodal.