Detail - video

PODCAST Trhy & Bohatství: Svět je plný konfliktů. Rusko musíme plácnout přes prsty, říká Romancov

03.10.2025 10:27
Autor: Redakce, Patria.cz

Rozkolísaný geopolitický vývoj významně ovlivňuje dění na finančních trzích. Jsme dnes blíž mírovému uspořádání a plácneme už Rusko přes prsty? Může si česká ekonomika dovolit vynakládat 3,5 % HDP na obranu? A co svět říká na vyhlášenou evropskou schopnost dosahovat konsenzu? Hostem aktuální epizody podcastu hlavního ekonoma ČSOB Private Banking Dominika Rusinka Trhy & Bohatství je politický geograf Michal Romancov, který přináší hluboký vhled do globálního dění, evropské bezpečnosti i budoucnosti mezinárodního řádu.



Obsah:
00:01:12 Evropa v měnícím se světě
00:05:01 Reakce Evropy na Rusko
00:10:09 Potenciál míru na Ukrajině
00:15:36 Obranný rozpočet Evropy
00:21:58 Putinův režim a jeho budoucnost
00:27:54 Změna globálního politického řádu
00:36:13 Donald Trump jako bifurkační bod
00:39:50 Dolar jako globální rezervní měna
00:42:12 Atraktivita evropských hodnot
00:45:40 Jak se vyznat v komplikovaném světě
00:49:25 Osobní investice a bohatství

Svět se mění, Evropa ztrácí jistotu

„Pro nás Evropany svět přestává být předvídatelný, přestává být srozumitelný, začíná být daleko více násilný,“ uvedl Romancov. Zatímco některé regiony jako Latinská Amerika nebo Afrika vnímají současné dění jako kontinuální, Evropa zažívá otřes jistot, které budovala posledních 30 let.

Konflikt na Ukrajině, který trvá již čtvrtým rokem, je podle Romancova symptomem hlubšího problému. Incidenty jako průnik ruských dronů do Polska či letadel do estonského vzdušného prostoru ukazují na rostoucí agresivitu Ruska. „Naše rétorika je opatrná, naše činy nejsou vidět. Jsme spíš nečinní, než abychom byli činní,“ kritizoval Romancov evropskou reakci.

Jednota jako klíč k respektu

Romancov zdůraznil, že reakce Evropy a NATO na ruské provokace musí být jednotná. „Pokud bychom měli začít vzbuzovat respekt, měli bychom být mnohem jednotnější.“ V případě narušení vzdušného prostoru by podle něj mělo dojít k sestřelení letounů: „Ano, měli by se zřítit k zemi.“

Zároveň upozornil, že deeskalační arzenál Západu je vyčerpán. „Buďto nebudeme dělat nic, anebo zkusíme něco udělat a donutit Rusy, aby pro změnu oni začali reagovat na to, co chceme my.“

Mír na Ukrajině je blíže, ale stále daleko

Na otázku, zda jsme blíže mírovému uspořádání, Romancov odpověděl: „Určitě jsme teď blíž než před rokem, ale pravděpodobně jen proto, že obě strany jsou dneska vyčerpanější.“ Přesto nevidí mír na dohled: „Zatím se nezdá, že by jedna nebo druhá strana dospěla do bodu, kdy jim dojde, že vyjednáváním získají víc.“

Putinův režim je stabilní, ale zranitelný

Romancov označil Putinův režim za momentálně pevný, ale upozornil na riziko vnitřního kolapsu: „To, co by jím mohlo otřást, je konflikt mezi ledničkou a televizorem.“ Jinými slovy, rozpor mezi propagandou a reálnou životní úrovní obyvatel.

Čína, Indie a budoucnost řádu

Romancov analyzoval i globální mocenské posuny. „Na severní polokouli se rodí tři hlavní mocenská centra: Spojené státy, Evropská unie a Čína.“ Zatímco EU podle něj svůj potenciál nevyužila, Čína a Indie mají ambice stát se dominantními hráči – Čína do roku 2049, Indie do roku 2047.

„Rusko má neuvěřitelný destrukční potenciál, ale nic víc nežli destruovat neumí,“ dodal. Mezi dalšími významnými mezinárodními aktéry zmínil Turecko, Írán, Saúdskou Arábii, Indonésii a Vietnam.

Spojené státy a Donald Trump jako hrozba pro mezinárodní řád?

Romancov varoval před dopady druhého funkčního období Donalda Trumpa: „Bude strašně záležet, jak velký šrám na mezinárodním renomé Spojených států zanechá.“ Trumpova kritika OSN a mezinárodních institucí může podle něj vést ke zhroucení dosavadního rámce mezinárodních vztahů.

Dolar, zlato a dedolarizace

Rusinko upozornil na trend dedolarizace, kdy „centrální banky autoritářských zemí nakupují ve větší míře zlato“. Přesto dolar zůstává dominantní rezervní měnou s podílem kolem 60 %. Romancov dodal: „Západ má 80 % rezerv v dolaru a euru, to by nám mělo dodávat důvěru.“

Evropské obraně chybí efektivita

Romancov se vyjádřil i k navyšování obranných rozpočtů: „Určitě máme na to, abychom na vlastní obranu dávali tři a půl procenta HDP.“ Klíčová je však efektivita výdajů, unifikace techniky a spolupráce mezi členskými státy NATO. „Zbrojení v našem ohledu je spíš něco podobného, jako když si pořídíte lepší bezpečnostní dveře,“ dodal.

Jsou západní hodnoty stále atraktivní?

Na otázku, zda západní demokracie a životní styl stále lákají, Romancov odpověděl: „Dneska už ani náhodou ve světě, dokonce už ani v Evropě, není ta představa, že to je spojeno s liberální demokracií.“

Jak se vyznat ve světě? Romancov přiznal, že nemá univerzální recept: „Svět je tak komplikovaný, komplexní a dynamický, že je vysoce pravděpodobné, že jsem někde něco přehlédl.“ Pomáhá mu sledovat výstupy think tanků z Číny, Ruska a Indie.

Osobní rovina: Investice a bohatství

Na závěr podcastu Romancov odpověděl na dvě osobní otázky. Nejlepší investicí je pro něj rodina. Bohatství pro něj znamená „mít fungující rodinu, přátele, se kterými je člověku dobře, a možnost mít si co číst nebo poslouchat“.

trhy

 

Váš názor
  • Přidat názor
    Romancov
    03.10.2025 12:04

    Aby tebe neklepli cez prsty.Môžeš sa dostať na zoznam.ČR a Polsko už na zozname sú.A podľa toho sa k ním Rusko bude chovať.
    Čierne Krušovice 12°
