Americký prezident Donald Trump vyjádřil naději, že Ukrajina a Rusko "tento týden" uzavřou dohodu, která poté oběma zemím umožní čile obchodovat se Spojenými státy. Trump to uvedl v krátkém příspěvku na své sociální síti Truth Social.



"Doufejme, že se Rusko a Ukrajina tento týden dohodnou. Obě země pak začnou obchodovat ve velkém se Spojenými státy americkými, které prosperují, a vydělají na tom!" uvedl Trump, aniž uvedl podrobnosti o případném pokroku v mírových jednáních.



Představitelé Washingtonu včetně prezidenta v posledních dnech naznačili, že Spojené státy zastaví současné mírové rozhovory, pokud Rusko nebo Ukrajina budou příliš ztěžovat uzavření dohody. Trump před nástupem do funkce sliboval, že válku na Ukrajině ukončí do 24 hodin, jakmile se 20. ledna ujme úřadu. USA později tuto lhůtu prodloužily na prvních 100 dnů Trumpa ve funkci, které se završí 30. dubna.

Včera ve 23:00 (o půlnoci moskevského času) mělo skončit velikonoční příměří, které v sobotu na 30 hodin jednostranně vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin, jenž válku invazí na Ukrajinu před více než třemi lety začal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už v sobotu reagoval návrhem, aby příměří trvalo i po 20. dubnu, pokud se skutečně ujme; Moskva na to neodpověděla. Včerapak Zelenskyj informoval o více než 2000 případech, kdy Rusko ostřelovalo ukrajinské pozice, připustil ovšem, že za včerejšek nebyl na Ukrajině vyhlášen žádný letecký poplach.

Také americké ministerstvo zahraničí včera uvedlo, že by prodloužení příměří uvítalo, a zároveň podotklo, že je nadále odhodláno dosáhnout úplného příměří. Putin však podle mluvčího Kremlu žádné nařízení o prodloužení příměří nevydal.