Sníží Fed příští rok sazby, nebo ne? Přední ekonomové na Wall Street se neshodují

Největší banky na Wall Street se shodují, že Federální rezervní systém bude v příštím roce dál zvyšovat úrokové sazby. Neshodují se už ale v tom, jak vysoko půjde a zda je do konce roku 2023 sníží. Neshody předních ekonomů nad tím, zda bude centrální banka muset nadále bojovat s tvrdošíjně vysokou inflací, nebo zda jí větší starosti přidělají rizika recese a rostoucí nezaměstnanosti, jenom podtrhují, před jak náročným úkolem Fed stojí, napsal Bloomberg.

Široká shoda panuje v tom, že Fed v prosinci zvýší svou referenční sazbu o 50 bazických bodů do rozpětí 4,25 % až 4,5 % a poté na přibližně 5 % do března. Pak už se ale odhady rozcházejí:

Ekonomové z UBS Group AG vidí pro příští rok snížení o 175 bazických bodů a AG předpovídá koncem roku 2023 snížení o procentní bod.

Holdings Inc. předpokládá zvýšení na 5,75 % před ústupem na 5 %, zatímco čeká snížení o 75 bazických bodů v posledních čtyřech měsících roku příštího.

vidí vrchol na 4,75 %, a Bank of Amerika očekává v prosinci snížení o čtvrtinu bodu.

Group Inc. a & Co čekají vrchol sazeb na 5,25 %, kde zůstanou i po zbytek roku, zatímco Chase & Co. počítá, že sazby dosáhnou 5 % a zůstanou tam do roku 2024.

Inc. předpokládá vrcholné rozpětí na 5,25 % až 5,5 %, kam sazby dorazí v polovině roku 2023 a po jeho zbytek tam vydrží.

A co na to ekonomové Bloombergu?

„Předseda Powell se ve své komunikaci vyjádřil docela jasně: Výbor si vzal ze 70. let jedno klíčové ponaučení. Neuvolňovat sazby předčasně ani uprostřed recese. Nejpřesvědčivější důvod ke snížení sazeb by pro Fed byla inflace pod 3 %. Naše prognóza inflace počítá s 68% pravděpodobností inflace mezi 3 % a 5 % v příštím roce,“ uvedla před středečním zveřejněním zápisu Fedu Anna Wong, hlavní ekonomka pro ekonomiku USA.

"Vzhledem k nejistotám ve hře je pochopitelné, že rozsah předpovědí je tak široký,“ uvedl Jonathan Millar, hlavní ekonom ve společnosti v New Yorku. I když Powell a jeho kolegové teď odhodlaně signalizují, že budou udržovat přísnou měnovou politiku, aby vrátili inflaci na 2% cíl (z 6,2 % v září a 7 % v červnu) Millar ve svém základním scénáři, kde inflace rychle klesá a ekonomika jde do recese, „tento záměr nepovažuje za spolehlivý“.

Na trzích se minulý týden, tedy před zveřejněním zápisu Fedu, počítalo s tím, že centrální banka zvedne sazby v prosinci o půl bodu a vrchol nastane do března na úrovních kolem 5 procent. Do prosince 2023 pak trhy započítávaly do cen snížení o půl procentního bodu.

S nejvyšší sazbou ze srovnávaných bank počítá . S nejprudším obratem v měnové politice naopak UBS. Podle ní se nezaměstnanost v roce 2024 zvedne nad 5 procent a ekonomiku čeká „tvrdé přistání“.

Prognózování je nevděčná práce. Ještě v lednu se většina ekonomů domnívala, že Fed bude méně agresivní, než nakonec byl. Někteří pozorovatelé Fedu jsou nyní přesvědčeni, že jeho jestřábí postoj bude přetrvávat spolu s inflací, zčásti ale proto, že sázejí na to, že ekonomice se navzdory restriktivní politice americké centrální banky povede překvapivě dobře. Podle ekonomů Fed zvýší sazbu na 5,25 procenta a ponechá ji tam do konce příštího roku. Stejnou prognózu má Well Fargo.

Zdroj: Bloomberg