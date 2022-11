Fed bude muset brzy zpomalit tempo zvyšování úrokových sazeb, vyplývá ze zápisu

Výrazná většina představitelů americké centrální banky (Fed) se na listopadovém zasedání shodla, že v brzké době bude pravděpodobně vhodné zpomalit tempo zvyšování úrokových sazeb. Vyplývá to ze zápisu ze zasedání, který banka zveřejnila.



Fed na zasedání, které se konalo 1. a 2. listopadu, počtvrté za sebou zvýšil úrokové sazby o 0,75 procentního bodu. Jeho základní sazba se tak dostala do rozpětí 3,75 až 4,00 procenta, tedy na nejvyšší úroveň za téměř 15 let. Banka se zpřísňováním měnové politiky snaží dostat pod kontrolu inflaci.



V poslední době se spekuluje o tom, že na prosincovém zasedání již Fed zvýší úroky pouze o 0,5 procentního bodu. V říjnu se meziroční míra inflace v USA snížila na 7,7 procenta ze zářijových 8,2 procenta. Pokles tak vykázala už čtvrtý měsíc za sebou a poprvé za osm měsíců se dostala pod osm procent.



"Výrazná většina účastníků soudila, že zpomalení tempa zvyšování (úrokových sazeb) bude pravděpodobně v brzké době vhodné," píše se v zápisu z listopadového zasedání Fedu. Příští zasedání se bude konat 13. a 14. prosince.