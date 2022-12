Cena plynu pro evropský trh sestoupila pod 90 eur za megawatthodinu, je nejníže od června

Cena plynu pro evropský trh dnes pokračovala v poklesu a sestoupila pod 90 eur (zhruba 2200 Kč) za megawatthodinu (MWh). Dolů ji tlačí příchod teplejšího počasí a pokračující dodávky zkapalněného zemního plynu (LNG). Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v lednu ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku vykazovala kolem 10:50 SEČ pokles o zhruba osm procent a pohybovala se blízko 84,5 eur za MWh, což je nejníže od 14. června. Podle agentury Bloomberg dosahoval pokles v objemově slabém dopoledním obchodování až 8,8 procenta. Za celý týden jsou referenční futures o více než 25 procent níže.



"Za poklesem stojí zejména prognózy teplejšího a větrnějšího počasí pro příští týdny. Dodávky LNG do Evropy navíc zůstávají na vysoké úrovni," uvedla společnost Energi Denmark, která se zabývá obchodováním s energiemi.



Cena plynu se nyní nachází na podobné úrovni jako zhruba před rokem. Zůstává však výrazně vyšší než před dvěma lety, kdy se pohybovala v blízkosti 15 eur za MWh. Cena se začala výrazně zvyšovat loni na podzim. Letos v srpnu se kvůli omezování dodávek z Ruska dostala až do blízkosti 350 eur za MWh.

Evropský plyn tento týden na 6měsíčním minimu:





Země Evropské unie ve čtvrtek formálně schválily parametry nouzového omezení cen plynu, na němž se ministři energetiky pod vedením českého předsednictví dohodli v pondělí. Omezení bude unie na všech svých plynových burzách uplatňovat od 15. února, pokud cena plynu na trhu TTF překročí 180 eur za MWh. Zároveň bude muset být nejméně o 35 eur vyšší než globální průměr cen LNG.

Tradeři nicméně dál sledují cenový diferenciál mezi Evropou a Asií. Spotové dodávky LNG by totiž mohly skončit právě tam, pokud to bude cenově výhodnější. Dalším rizikem by pro evropský trh mohla být vlna mrazů v USA, kde by mohlo dojít k přechodnému narušení exportu LNG z Mexického zálivu.

Záchranný LNG kruh: Americké dodávky do Evropy letos stouply a pomohly dorovnat rekordní propady ruských potrubních dodávek:

