Rozbřesk: Nejlepší letošní dárek? Vánoce na blátě!

Již zítra nás čeká Štědrý den, který bude tento rok povětšinou na blátě. Duch Vánoc sice znovu utrpí, letos bychom však jen těžko hledali lepší vánoční dárek. Nadprůměrné teploty totiž vystřídaly tuhé mrazy, které v posledním měsíci sužovaly Evropu a měly za následek svižný pokles plynu v zásobnících. Hlavně díky teplejšímu počasí tak nyní zemní plyn na nizozemské burze zlevňuje až k 90 EUR/MWh, což je nejnižší úroveň od června letošního roku.



Výkyvy počasí by však neměly odvést pozornost od jednoho z pozitivních příběhů roku 2022, kterým jsou významné energetické úspory na straně tuzemských domácností a firem. Spotřeba plynu napříč českou ekonomikou je meziročně nižší o téměř 20 %, což krátce po propuknutí války na Ukrajině čekal jen málokdo. Pravda, velmi pomohl neobvykle teplý začátek topné sezóny, nicméně je to právě změna chování v kombinaci s boomem úsporných technologií, díky kterým tuto zimu přečkáme bez nucené (a ekonomicky velmi bolestivé) racionalizace spotřeby plynu. A to je koneckonců další dobrá zpráva, neboť ještě v září měl tento černý scénář i v našich odhadech relativně vysokou pravděpodobnost.



Na druhou stranu, není na místě podléhat přílišnému uspokojení. Evropa energetickou krizi zatím rozhodně nevyřešila. Počasí se může opět bryskně proměnit, což by snížilo prostor pro energetické úspory. Stejně tak lze čekat, že se v příštím roce zintenzivní konkurenční boj na globálním LNG trhu společně s návratem Číny, resp. jejím očekávaným plným otevřením. Spíše než se svižným poklesem cen proto počítejme, že plyn zůstane drahý a stále výrazně nad předválečnou úrovni. Opakování scénáře z letošního léta, kdy ceny vystřelily nad 300 EUR/MWh, by měla zabránit brzda v podobě celoevropského stropu na úrovni 180 EUR/MWh.



Letošní rok byl náročný ve všech směrech. Napříč finančními trhy jsme zažívali extrémní rozkolísanost, na kterou jsme dlouhá léta nebyli zvyklí. S koncem roku snad konečně nastává klidnější období, třebaže Vánoce budou na blátě. Vězte ale, že tentokrát je to ta nejlepší zpráva.

Za celý analytický tým FT ČSOB Vám přejeme krásné prožití vánočních svátků a vše dobré do roku 2023!



*** TRHY ***



Koruna

Koruna se včera dostala pod lehký tlak z důvodu rostoucí globální averze k riziku a vrátila se zpět nad 24,20 EUR/CZK. Dnešní obchodování by se již mělo nést v poklidném duchu, a to nejen z důvodu prázdného makro kalendáře, ale také nižší předvánoční likvidity na korunovém trhu.



Eurodolar

Eurodolar se stabilizoval v okolí 1,06 EUR/USD. Tlak na dolar trochu otupil nižší počet žádostí o dávky v nezaměstnanosti a zejména pozitivní revize amerického HDP - již druhá v řadě. Americká ekonomika nakonec ve třetím kvartále vzrostla o 3,2 % (revize z 2,9 %), a to zejména díky silné spotřebě domácností a lepšímu zahraničnímu obchodu.

.