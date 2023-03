Volkswagen loni dosáhl robustního čistého zisku 15,8 miliard eur. Na investice v příštích 5 letech vyčlení 180 miliard eur

Německé automobilové skupině v roce 2022 vzrostl čistý zisk na 15,8 miliardy eur, to je v meziročním srovnání nárůst 2,6 procenta. Koncern to dnes uvedl ve své výroční zprávě za loňský rok, podle které tržby vzrostly o 11,6 procenta na více než 279 miliard eur. Zároveň uvedl, že zainvestuje během pěti let 180 miliard eur do výroby baterií, digitalizace v Číně a rozšíření svých aktivit v Severní Americe.



Zisk před úroky a zdaněním meziročně stoupl o 12,5 procenta na 22,5 miliardy eur. Tento výsledek označil koncern jako robustní a uvedl, že k nárůstu zisku ve všech skupinách značek přispěl především lepší mix ve skupinách značek Premium a Sport, což jsou prémiové a luxusní vozy, a silnější pozice skupiny značek Volume.



"Skupina značek Volume i přes mírný pokles na 4,1 milionu dodávek v roce 2022 zaznamenala nárůst provozního zisku před započtením zvláštních položek na čtyři miliardy eur," uvedl koncern. V roce 2021 činil tento zisk před zdaněním a úroky 3,5 miliardy eur. Součástí skupiny Volume, tedy značek určených pro masový trh, jsou mimo jiné , Seat či Škoda.

Provozní zisk automobilky Škoda Auto v loňském roce klesl o 42 procent na 628 milionů eur, výsledky negativně ovlivnily dopady ruské invaze na Ukrajinu.

Akcie automobilky na počátku tohoto měsíce posílily díky optimistickému ročnímu výhledu. navzdory přetrvávajícím problémům v dodavatelském řetězci očekává nárůst tržeb o deset až 15 procent a zvýšení dodávek o 14 procent.

Investiční plány



Více než dvě třetiny pětiletého investičního plánu jsou určeny na elektrifikaci a digitalizaci, což je o 56 procent více než v předchozím pětiletém plánu. Patnáct miliard eur z této částky je vyčleněno na továrny na výrobu baterií a na suroviny.



Investice do spalovacích motorů dosáhnou vrcholu v roce 2025 a posléze budou podle automobilky klesat. se snaží dosáhnout toho, aby do roku 2030 polovina z jeho prodaných vozů po celém světě byly plně elektrické modely.



V pondělí oznámil, že svůj první závod na výrobu bateriových článků mimo Evropu postaví v Kanadě, kde provoz zahájí v roce 2027. Člen představenstva Thomas Schmall téhož dne uvedl, že nemusí začít stavět novou gigafactory v Evropě do roku 2025. Rozhodnutí o další gigafactory v Evropě může být podle něj učiněno brzy, pokud by v Evropě byla dostupná podobná podpora, jakou mají Spojené státy v podobě svého zákona o snižování inflace (IRA).