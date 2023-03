FT: Volkswagen odkládá plány na továrnu na výrobu baterií ve východní Evropě

Německý koncern odkládá podle listu Financial Times (FT) plány vystavět továrnu na výrobu baterií ve východní Evropě. Jako o jedné ze zemí, kde by závod mohl stát, přitom firma uvažovala i o Česku. Důvodem je podle FT to, že se chce soustředit na výstavbu obdobné továrny v Severní Americe, kde by na ni mohl získat pobídky ve výši deseti miliard eur (235 miliard Kč).



O závod za 120 miliard Kč stojí česká vláda, která možnou investici považuje za klíčovou pro transformaci českého autoprůmyslu. Počítá s tím, že by továrna stála v Líni na Plzeňsku. Automobilový koncern se měl do června vyjádřit, zda si pro investici vybere Česko, Polsko, Slovensko, či Maďarsko.



Nyní ale podle deníku, který se odvolává na osobu obeznámenou s rozhodováním automobilky, vyčkává, jak bude Evropská unie reagovat na masivní podporu Washingtonu pro zelenou energetiku, která dosahuje 369 miliard dolarů (8,25 bilionu Kč). "Plány v Severní Americe pokročily rychleji, než se čekalo, a předběhly rozhodování v Evropě," uvedl zdroj FT.



List zároveň píše, že i nadále počítá s výstavbou továren na baterie i v Evropě. Jsou k tomu ale podle koncernu potřeba "správné rámcové podmínky". i další evropští výrobci baterií volají po větší podpoře podobných projektů ze strany EU i členských zemí.