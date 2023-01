Akciové a ETF bestsellery 2022 podle klientů Patria Finance

Jaké akcie a ETF jsou nejvíce vyhledávány českými investory a proč? Největší retailový obchodník s cennými papíry Patria Finance přináší exkluzívní žebříček založený na datech jeho více než 50 tisíc klientů a klientek za rok 2022, obohacený o komentáře analytiků Patria Finance a investiční výhled pro rok 2023.

Pražská burza: Zájem o a banky, v TOP10 i nové emise trhu START

Energetika je dlouhodobě nejobchodovanějším titulem mezi klienty Patria Finance na pražské burze. Titul se v průběhu roku 2022 podíval nad metu 1200 korun za akcii, maxima od finanční krize v roce 2008 a bude silným tématem roku 2023 z pohledu možného rozdělení. je z pohledu aktivity tuzemských investorů následován trojicí bankovních jmen v pořadí , a Moneta. Páté místo obsahuje civilně zbrojařský titul COLT CZ. V rámci TOP 10 následují technologický titul , typicky pro dividendu držený ČR a skupina . Podíl investic do tuzemských titulů se u klientů Patria Finance pohybuje kolem 20-25 %.

V průběhu roku 2022 se mezi TOP10 tituly krátce prosadila společnost Hardwario, která se svými akciemi na podzim roku 2022 úspěšně vstoupila na trh START pražské burzy a zaměřuje se na technologie v oblasti průmyslového internetu věcí (IoT). V celoroční bilanci se na 9. tuzemskou příčku prosadila objemem robustnější červnová emise na trh START a to lídr v oblasti práškové metalurgie GEVORKYAN. Na úpisu obou zmíněných emisí se podílela Patria Finance. Pražský TOP10 uzavírátitul Photon Energy.

„Hospodářsky velmi úspěšný minulý rok stěžejních titulů pražské burzy se promítne v letošním roce, minimálně u některých společností, historicky rekordní výplatou dividendy, která by měla představovat oporu pro akcie bank i ČEZ v průběhu první poloviny roku. Na začátku roku 2023 zůstává z našeho pohledu rizikově výnosový profil bankovních titulů při současném ocenění nadále příznivý, když se obavy investorů z dopadu zpomalující se ekonomiky a mimořádných daní na hospodářská čísla bank dle našeho názoru ukáží jako přehnaná,“ komentuje letošní výhled pro klíčová jména pražské burzy analytik Patria Finance Michal Křikava, pokrývající analyticky vybrané domácí akciové tituly. „Platí to zejména pro Erste Group, která má vzhledem k pokračujícímu růstu sazeb v eurozóně největší předpoklady navýšit v roce 2023 své historicky rekordní zisky. Událostí číslo jedna (a z našeho pohledu i investiční příležitostí) na domácím burzovním parketu však bude velmi pravděpodobně připravovaná reorganizace společnosti ČEZ, spojená s deklarovanou snahou vlády získat 100% kontrolu minimálně nad výrobními konvenčními zdroji společnosti (včetně jádra),“ upozorňuje Křikava.





Spojené státy: V čele Big Tech titulů Meta, či

Americké akcie vládnou s podílem kolem 60 % investicím klientů Patria Finance a žebříčku nejobchodovanějších amerických akciových titulů pak vévodí silná technologická jména. Meta, provozovatel sociální sítě , je následována technologickou ikonou a softwarovým a dnes již i cloudovým gigantem . Čelní trojice je následována e-commerce gigantem a výrobcem elektromobilů pod taktovou Elona Muska. Chybět nesmí Google, zastoupen mateřskou společností Alphabet, který je již následován dvěma klíčovými čipaři – společnostmi a . TOP10 uzavírají a .

Meta, , a Alphabet jsou na seznamu dlouhodobých investičních tipů analytiků Patria Finance.

„Naprostá většina jmen na seznamu v Patrii nejvíce obchodovaných amerických titulů patří denně mezi nejaktivněji obchodované emise na amerických, a tedy fakticky i globálních akciových trzích. Je to dáno jejich věhlasem, ale také tržní kapitalizací, a tudíž i velkým podílem v tržních indexech, které sleduje nemalý objem pasivních peněz. Společným jmenovatelem byly prémiové valuace, které loni prošly místy až brutální korekcí ve stínu rychle se utahující monetární politiky Fedu. Ten následně vnesl korekci a závěr roku 2022 nečekaný závan recese. To vše se podepsalo na vysoké volatilitě, která vyvrcholila výsledkovou sezónou za loňské třetí čtvrtletí,“ ohlíží se za průběhem roku 2022 seniorní analytik Branislav Soták, tvůrce dlouhodobých investičních tipů v Patrii. „Při vstupu do nového roku jsme takříkajíc naceněni na dokonalý výsledek, jímž je odolná ekonomika, klesající inflace a měkký Fed. Z našeho pohledu jde o nereálnou kombinaci,“ nahlíží na celkové naladění trhů v úvodu roku 2023. „Přestože tvrdá ekonomická data stále živí naději na měkké přistání, ta měkká už signalizují recesi. Její možnost je lépe naceněna v IT sektoru, který nalezl důraz na kontrolu nákladů firem v něm, podporou by měl být slabší americký dolar. Některá jména z loňského seznamu jako třeba Microsoft nebo Alphabet tak mají dost pravděpodobně nejobtížnější období za sebou a předpokládáme, že v průběhu letošního roku dosedne na dno i polovodičový cyklus jako celek. Fed může trhy ještě potrápit zejména, pokud bude nyní chtít vzít opratě znovu pevně do rukou. Většina z hitů roku 2022 tak bude na konci letošního roku velmi pravděpodobně vévodit i letošnímu žebříčku,“ soudí Branislav Soták.





Evropa: , nebo

Investicím tuzemských investorů do evropských titulů z části logicky vládnou emise, které jsou duálně obchodovány na pražské a některé z evropských burz, což je případ zejména burzy ve Vídni. Mezi takové tituly patří bankovní skupina , titul reprezentující obnovitelné zdroje energie Photon Energy nebo pojišťovací skupina .

Na příčkách ryze evropského TOP10 vidíme banky, automobilky nebo energetiky. Čelo opanovává , následována německou energetikou a automobilkou . Po ropné skupině následuje další z automobilek Mercedes Benz Group a tentokrát francouzská energetika .

Pokud doplníme ryze evropský TOP10 bez titulů, duálně obchodovaných v Praze, jsou to aerolinky Luthansa, banka , chemický koncern a farmaceutická společnost AG. Silné zastoupení německých titulů odráží velikost německého akciového trhu i skutečnost, že řádově 15 % investic tuzemských investorů, klientů Patria Finance, míří do titulů v Evropě a zejména právě v německém indexu DAX.

„V Evropě je i na skladbě nejobchodovanějších emisí vidět více cyklická povaha zdejších akciových trhů. Je zřejmé, že německý trh je českému investorovi z regionálního hlediska nejbližší. V Evropě se ke zpřísňujícím se měnovým podmínkám loni přidala také válka na Ukrajině. Během roku jsme tak prošli různými fázemi, od možnosti recese přes takřka jistotu hlubokého ekonomického propadu až po aktuálně odvrácenou recesi, za což ale vděčíme náhodě v podobě teplé zimy,“ poznamenává Branislav Soták. „Jak se můžete dočíst v přiloženém Investičním výhledu 2023, my si nejsme tímto růžovým scénářem až tak jistí, proto nesdílíme momentální nadšení trhů pro Evropu na úkor Spojených států. Stejně tak máme problém s tím, že by se Evropská centrální banka měla těšit větší kredibilitě než americký Fed. Evropské investice bychom aktuálně směřovali do energetiky a defenzivnějších sektorů,“ uvádí seniorní analytik Branislav Soták.

ETF: Vládnou investice do amerických indexů S&P 500 a Nasdaq

Do řádu desítek tisíc otevřených pozic přes Patria Finance se posunuly na popularitě rostoucí investice do burzovně obchodovaných fondů ETF. „Étéefka“ mohou klienti nakupovat individuálně jako celé kusy, rostoucí tisíce však využívají možnosti pravidelné investice do ETF s Patria Finance (https://finance.patria.cz/etf), kde broker nabízí investici do vybraných ETF díky frakčnímu obchodování od pouhých 500 Kč. Na investicích do ETF je také založena služba automatického investování indigo (https://indigo.patria.cz).

V bilanci roku 2022 vedou investice skrze ETF do klíčových amerických akciových indexů S&P 500 a Nasdaq. Ty jsou následovány investicí do ETF globálního akciového indexu MSCI World a investicí do indexu rozvíjejících se trhů MSCI Emerging Markets. Pátou příčku mezi ETF obsazuje investice do titulů v německém akciovém indexu DAX.

„V ETF univerzu byly nepřekvapivě nejoblíbenějšími ty papíry, které sledují výkon hlavních akciových benchmarků. Retailový investor zde dostává výhodu levné expozice a diverzifikace v rámci daného akciového trhu,“ komentuje seniorní analytik Patria Finance Branislav Soták. „Ze sektorového pohledu nás těší, že naši klienti byli aktivní v sektorech běžné spotřeby a energetiky. Oba tyto sektory, obzvláště energetika, s přehledem překonaly výkon širšího trhu. Poněkud překvapivý je pro nás zájem o evropské státní dluhopisy, neboť ECB v průběhu roku jasně deklarovala záměr zvyšovat úrokové sazby,“ hodnotí Soták.

Investiční výhled 2023: Trnitá cesta vpřed

Končící rok 2022 přinesl celkově propad akciím i dluhopisům, ale změn, které budou formovat následující období, je ve skutečnosti daleko víc. Hotovost je opět úročená, dluhopisy znovu dávají smysl, BigTech není imunní za každého počasí, sazby nemusejí být na věky na nule. Scénářů pro rok 2023 může být mnoho, žádný nás ale nevrátí do investorské bonanzy se záplavou peněz připravených vykoupit investory ze všech problémů. K udržitelnému růstu vede ještě trnitá cesta.

Podrobný Investiční výhled 2023 analytiků Patria Finance jsme pro vás na stránkách Patria.cz rozebrali v průběhu vánočních svátků. Krom jiného v něm naleznete Akciové portfolio pro základní scénáře pro rok 2023 dle analytiků Patria Finance. Odkaz na rozcestník jednotlivých témat či kapitol znovu připojujeme. Stáhnout si můžete také záznam webináře, ve kterém pro vás výhled diskutovali a vaše dotazy odpovídali analytici Patria Finance.

Investiční tipy a nově zpravodajství Patria.cz v nové mobilní aplikaci

Investiční tipy analytiků Patria Finance, zpravodajství respektovaného investičního serveru Patria.cz v moderní a responzívní podobě. Dále mobilní klíč, který u potvrzování obchodních pokynů nahrazuje SMS nebo kódy z klíčenky. Samozřejmostí je FaceID. Přehledný náhled portfolia, oblíbených titulů i transakcí třeba v luxusní černé nebo nové interaktivní grafy. Nejen to nyní nabízí nová mobilní obchodní aplikace Patria Finance, představená na přelomu roku. Získají ji všichni, kdo již mají nebo si nově otevřou obchodní účet u Patria Finance. To lze snadno udělat během několika minut a plně online. Více informací na: https://finance.patria.cz/sluzby/mobiletrader