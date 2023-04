Summers: Jsem překvapen tím, jak velké snižování sazeb letos trhy čekají

V ekonomice se objevují známky zpomalení, ukazuje na to například utahování podmínek na úvěrových trzích, vyšší počet defaultů, ne tak silné maloobchodní tržby a podobně. Celkově je ale situace stále těžko čitelná. Pro Bloomberg to uvedl Larry Summers, podle kterého jsou data smíšená i na straně inflace. Co dál ekonom soudí o americkém hospodářství a nastavení ekonomické politiky?



Summers k inflaci uvedl, že on sám na straně mzdových tlaků preferuje následující ukazatel, kterým je index růstu mezd od Fedu v Atlantě. Jde konkrétně o tříměsíční plovoucí průměr, jehož poslední hodnoty se po předchozím mírném poklesu opět zvedly:





Zdroj: Bloomberg, Yahoo



I na straně inflace je tak podle ekonoma těžké číst skutečný vývoj a odhadovat jeho další směr. On sám si stále nemyslí, že inflace je na „bezpečné cestě k dalšímu poklesu“. Na to zřejmě bude zapotřebí dalšího zpomalení v ekonomice. Fed se tak nachází v situaci, kdy musí přijímat složitá rozhodnutí. Část jeho práce za něj přitom bezpochyby dělá utažení podmínek na úvěrových trzích. Není ale zřejmé, o jak velkou část jde. Tudíž jak moc musí ještě utáhnout sám Fed.



Summers se podle svých slov před vypuknutím tenzí v bankovním systému domníval, že sazby mohou jít až k 6 %. Nyní jde o to, jak moc vývoj na úvěrových trzích nahrazuje další zvyšování sazeb. Právě to bude muset Fed odhadnout, ale Summers je stále překvapen tím, jak velké snižování sazeb v tomto a příštím roce trhy čekají.



Ekonom vysvětloval, že trhy s futures sice implikují znatelné snížení sazeb, ale podle něj by k němu mohlo reálně dojít jen v případě, že by se americké hospodářství dostalo do hluboké recese. Jenže takovou recesi „určitě neodrážejí ceny na akciovém trhu a na trzích firemních dluhopisů.



Následující graf ukazuje konkrétní vývoj sazeb implikovaný trhy s futures k 12. dubnu. Podle nich by sazby mohly do konce roku 2024 klesnout k 3 %:





Zdroj: Bloomberg