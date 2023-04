Bezvavlasy hlásí za první čtvrtletí letošního roku rekordní růst tržeb

Bezvavlasy a.s. hlásí za první čtvrtletí letošního roku rekordní růst tržeb na téměř 180 milionů korun. Jedná se o meziroční nárůst o téměř 52 procent. Provozní zisk EBITDA vzrostl meziročně o zhruba 29 procent na téměř 11 milionů korun.

Společnost Bezvavlasy a.s. za první čtvrtletí letošního roku zaznamenala meziroční nárůst tržeb o 51,58 % na 179.423 tis. CZK. Česko se na online tržbách podílelo ze 74 % a zahraniční trhy z 26 %. Rostl meziročně i počet objednávek na českém e-shopu, který firma nově nasadila v červenci minulého roku. Celkový počet objednávek za první čtvrtletí vzrostl o 29 % na téměř 53 tisíc. Provozní zisk EBITDA za první čtvrtletí dosáhl 10.682 tis. CZK a vzrostl tak meziročně o 28,58 %.





V letošním roce očekává společnost Bezvavlasy a.s. růst tržeb na celkových 700–732 milionů korun (+37 %) a provozní zisk EBITDA 52–66 milionů korun (+53 %). Detailní finanční plán bude společnost prezentovat během START day 15.–16. května 2023 a ve výroční analytické zprávě společnosti STARTEEPO.



V roce 2022 firma dosáhla na růst tržeb 14 % na 512 milionů korun při provozním zisku EBITDA 34,1 milionu korun (při EBITDA margin 6,7 %). Do 5 let by chtěla společnost operovat na více než 10 evropských trzích a dlouhodobě dosáhnout na tržby až 3 miliardy korun. I za tímto účelem společnost letos otevírá nové celoevropské distribuční centrum v Boru u Tachova.





Firma také nedávno představila nový brand Bezvado, pod kterým začnou fungovat již v roce 2023 její zahraniční e-shopy v Maďarsku, (a nově) v Chorvatsku a Rumunsku, a na dalších 4 trzích v roce následujícím. Akcie společnosti se pod tickerem BEZVA.PR obchodují od 1. září 2022 na trhu START pražské burzy a na burze RM-Systém.