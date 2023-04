Šance na vyšší dividendu ČEZ by se mohly zvětšit, futures jsou dnes v zeleném

Stát letos vybere na dani z neočekávaných zisků a odvodu z nadměrného zisku mnohem méně, než očekával, což by mohlo vést k větší šanci na vyšší dividendu . Při přehřátém trhu práce a aktivistické politice centrálních bank by člen bankovní rady ČNB Jan Procházka byl pro zvýšení sazeb na dalším jednání. Očekává se, že britská inflace sklouzne zpět do jednociferných hodnot a futures jsou dnes v zeleném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 +0,3 % a DAX +0,2 %.

Stát letos vybere na dani z neočekávaných zisků a odvodu z nadměrného zisku při výrobě elektřiny 40,3 miliardy korun. Vyplývá to z materiálů pro úterní jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, který na svých stránkách zveřejnilo ministerstvo financí. Zákon o státním rozpočtu přitom očekával výnos těchto mimořádných opatření 100 miliard korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) tento týden uvedl, že výběr peněz bude nižší, než se čekalo, současně by ale podle něj měly být nižší výdaje na kompenzace vysokých cen energií, na něž byly příjmy z mimořádných opatření určeny.



Pokles výběru mimořádných nástrojů jde zejména za daní z neočekávaných zisků, kterou stát uvalil na energetické, petrochemické a těžební firmy a na velké banky. Zatímco schválený státní rozpočet předpokládal výběr 85 miliard korun, aktuální výpočet ministerstva financí očekává výnos 28 miliard korun. Ministerstvo odhad přehodnotilo na základě vývoje cen energií a veřejně dostupných údajů o hospodaření bankovního sektoru v roce 2022. Změna očekávání státu podle našeho názoru zvyšuje šance na vyšší výplatu dividendy ze zisku roku 2022. V případě 90% dividendového výplatního poměru by dividenda vedla k výši zhruba 131 Kč/akcie. Při 100% výplatním poměru by dividenda byla cca 146 Kč/akcie. Očekáváme, že výplatní poměr nepřekročí 100 %, i když to nelze vyloučit.



„Pokud se ukáže, že trh práce je přehřátý a politika ECB i Fedu bude aktivistická, odpověď je jednoznačná. Musí se zvýšit sazby, a to možná už na příštím jednání,“ uvedl člen bankovní rady Jan Procházka v rozhovoru pro týdeník Ekonom.

Bezvavlasy a.s. hlásí za první čtvrtletí letošního roku rekordní růst tržeb na téměř 180 milionů korun. Jedná se o meziroční nárůst o téměř 52 procent. Provozní zisk EBITDA vzrostl meziročně o zhruba 29 procent na téměř 11 milionů korun.



Očekává se, že britská inflace sklouzne zpět do jednociferných hodnot, což vyvolává naději, že nejrychlejší série zvyšování úrokových sazeb za tři desetiletí se chýlí ke konci. Více než polovina ekonomů v průzkumu Bloomberg News si nyní myslí, že Bank of England upustí od dalšího zvyšování své klíčové sazby.



Barclays tento týden zruší více než 100 pracovních míst ve své divizi investičního bankovnictví. Jde o druhé kolo propouštění za méně než šest měsíců. Rušená pracovní místa nejsou omezena na jedinou zemi nebo funkci v rámci podniku, uvedla Sky.



Banka nabízela půjčky za velmi výhodných podmínek. Bohatí kupci domů a investoři do nemovitostí s vysokými příjmy a dobrým kreditním skóre mohli získat hypotéku od této banky s nejnižší sazbou na několik let. A dokonce nemuseli deset let začít splácet jistinu. Na Manhattanu, v oblasti San Francisco Bay a jižní Kalifornii tyto podmínky přitahovaly davy bohatých klientů, včetně manažerů z jiných bank, když úrokové sazby během pandemie klesaly. Poptávka byla tak silná, že pomohla během čtyř let zdvojnásobit majetek, zatímco vklady přibývaly.