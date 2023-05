Tepelné čerpadlo bez alternativy? Podcast MakroMixér se zakladatelem ACOND Jiřím Hanusem. Také o inflaci či koruně

Hlavně tiše a výkonně! Zájem o tepelná čerpadla roste, asijská konkurence zatím té evropské a české nestačí. Proč to tak je? Bude tomu tak dál? Jak se dělá byznys ve městě s nejstarším věkovým průměrem v Česku? Hostem aktuálního dílu ekonomického podcastu MakroMixér je Jiří Hanus, zakladatel a generální ředitel předního tuzemského výrobce tepelných čerpadel ACOND. První minuty tradičně patří třem tématům pro Jana Bureše: rekordnímu rozdílu nálad v průmyslu a mezi spotřebiteli, inflaci versus přidávání na platech i silné koruně, která se líbí ČNB. Výstupy z podcastu MakroMixér naleznete na Patria.cz a Hlidacipes.org a samotné podcasty ve službách Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast či SoundCloud.





Proč je teď tak mizerná nálada v českém průmyslu?

Otázka na úvod na hlavního ekonoma Patria Finance Jana Bureše: Proč je tak negativní nálada v českém průmyslu, respektive rozdíl oproti sentimentu například u spotřebitelů? „Nálada je horší než na konci roku 2022 a dle mého názoru do ní promlouvají dva silné faktory: Řada průmyslových firem je silně předzásobena a poptávka po zboží padla v reakci na inflaci rychleji, než je tomu u služeb,“ shrnuje Jan Bureš. Tam také inflace podle něj nešla tolik nahoru jako u zboží. „Není to vidět všude, v rámci průmyslu jsou velké rozdíly, například co do energeticky náročných odvětví,“ doplňuje hlavní ekonom Patrie, ale ten rozdíl je dán zejména velikostí inflace a návratem spotřeby služeb proti průmyslu.

Má nám to vadit? „Zatím to není nálada extrémně špatná, a tedy problém to není tak velký. Pokud ceny energií zůstanou kde jsou, nemusí to být závažnější problém. Na druhé straně recesi v české ekonomice pomáhal kompenzovat právě export průmyslu, na který se nebudeme moci spolehnout v letošním roce 2023,“ shrnuje v podcastu MakroMixér Jan Bureš.

Inflace, platy a silná koruna

Co inflace versus přidávání na platech – zejména na příkladu Škody Auto, kde se tarify posunuly řádově o desetinu výše a zlepšení u některých pozic s bonusy a benefity činí až čtvrtinu platů? Podle Jana Bureše se začínají profilovat ty firmy v rámci české ekonomiky a průmyslu, kde se dále daří a zaměstnavatelé reagovat musí, a ty firmy, kde se situace začíná zadrhávat. „Pokud se vývoj ČNB nebude líbit, nebude stačit apelovat, ale bude nutné také jednat, nejlépe skrze nastavení úrokových sazeb,“ poznamenává Jan Bureš.

Tím, co se ČNB naopak líbí, je silná koruna. Čekáme další posilování nebo zvrat? „Silná koruna je v tuto chvíli zásadní okolností, kvůli které ČNB ještě neuvažovala o dalším pohybu úrokových sazeb. Do značné míry ale odráží dobrou náladu na globálních trzích a ta do dalších měsíců vůbec není zaručena,“ varuje Jan Bureš. Proto si umí zejména ve vzdálenějších kvartálech představit korekci.

To již je vše z úvodních ekonomických otázek a přichází čas na rozhovor s Jiřím Hanusem, zakladatelem a generálním ředitelem výrobce tepelných čerpadel ACOND. Pro zasvěcení do problematiky otázka na úvod:

Jak vlastně tepelné čerpadlo funguje?

„Pokud vynecháme fyziku, tak tepelné čerpadlo funguje velmi jednoduše, odebírá teplo z okolního prostředí, v dnešní době obvykle ze vzduchu, a předá ho do budovy. Budova následně teplo tepelnými ztrátami zase vrátí zpět do okolního prostředí,“ vysvětluje Jiří Hanus s tím, že se tak jedná o velmi ekologický způsob vytápění.

Co se týče základních druhů, nejméně častý je v současnosti typ země-voda. „Teplo se odebírá ze země, buď z vrtů nebo z plošných kolektorů a předává se do vody, do topných systémů. Zemní čerpadla jsou na jedné straně nejúčinnější, ale prodávají se nejméně,“ vysvětluje Hanus s tím, že důvodem je vysoká investiční náročnost, ale třeba i stavební omezení. Návratnost oproti ostatním systémům je delší, typ země-voda tvoří podle Hanuse na českém trhu jen 4 %. „My se v tuto chvíli specializujeme na tu masu, tedy na tepelná čerpadla vzduch-voda,“ říká v podcastu podnikatel.

Ukrajina a prudký růst cen energií: Prodalo se vše, co bylo kde vyrobeno

Nárůst poptávky po tepelných čerpadlech v souvislosti se začátkem války na Ukrajině podle Hanuse firma zaznamenala zásadně. „Nebyl to optimismus, byla to naprostá euforie. Stačilo tepelná čerpadla vyrobit a nikdo se neptal kolik to stojí nebo jaký je to vlastně výrobek. Stačilo říct, že dodavatel má čerpadlo k dodání a bylo okamžitě prodáno,“ vzpomíná Hanus.

Situace ale již s klesajícími cenami energií a s menší panikou mezi zákazníky mění, poptávka po čerpadlech zvolnila a odvětví čelí podle Hanuse určité ‚kocovince‘. „Myslíme si, že je to jev krátkodobý, z dlouhodobého hlediska tepelné čerpadlo nemá alternativu, z dlouhodobého hlediska je to jediný možný zdroj vytápění,“ tvrdí Hanus.

Čerpadlo bez alternativy?

Síle tohoto prohlášení se diví moderátor podcastu Robert Břešťan. Hanus si ale trvá na svém. Elektřina podle něj do budoucna cestou není kvůli vysoké nejistotě ohledně jejích cen. „Zajímavý zdroj je zemní plyn, v minulosti byl nejpoužívanějším zdrojem tepla v EU. Nicméně už před ukrajinskou krizí plánovala Evropská komise ústup od fosilních paliv, krize jen tento trend zrychlila,“ soudí podnikatel. „Unie plánuje velmi rychlý ústup od fosilních paliv a některé země postupují ještě rychleji,“ dodává s tím, že situaci s plynem by připodobnil k přímotopům - přechod k nim se v minulosti také dotoval. Velmi rychle se ale používaní přímotopů stalo neúnosně drahou variantou. „Na plyn se připravují restrikce, ale i uhlíkové daně, nejenom pro podniky a velké spotřebitele, ale i pro domácnosti,“ říká Hanus.

Plány na expanzi, asijská konkurence

I díky boomu, kterým odvětví v posledních letech prošlo, plánuje firma expanzi, vyrábět by chtěla až 50 tisíc tepelných čerpadel ročně. Neuvažuje ale o přenosu části výroby do Číny po vzoru jiných výrobních závodů. „Určitě chceme vyrábět v Evropě, je to naše velká konkurenční výhoda,“ říká Hanus. „Chceme vyrábět v Česku, chceme vyrábět v našem městě, Milevsku. Bereme to i jako podporu regionu," vysvětluje podnikatel.

Plány růstu i asijská konkurence

„My asijskou konkurenci nebereme úplně jako konkurenci, protože to je pro úplně jiný segment trhu, je to pro zákazníky, kteří hledají nejnižší cenu. Ještě jsme nenarazili na čínský výrobek, který by v českých podmínkách (dobře) fungoval,“ otevírá Hanus téma východní konkurence. Další debata směřuje k potenciálu čerpadlo versus plyn. „Dříve se prodávalo 5-6x více plynových kotlů než čerpadel, tento poměr se ale otáčí. Trh s tepelnými čerpadly opravdu velmi rychle roste. Z jednoho milionu to bude 5 až šest milionu tepelných čerpadel ročně. Když to porovnáme s naší výrobní kapacitou, tak je to jen kapka v moři. Věříme, že máme velký potenciál tuto kapku na trh umístit. Snažíme se konkurovat tím, že nabízíme více a sázíme na to, že na velkém evropském trhu se najde dostatek zákazníků, kteří to ocení,“ popisuje plány firmy Hanus.

Atraktivní zaměstnavatel v Milevsku

Milevsko je město s největším věkovým průměrem v Česku, důvodem je vysoká míra vylidňování regionu. „Bereme jako naši velkou povinnost a zodpovědnost to, že ty lidi přitahujeme zpět,“ říká Hanus. Firma ACOND je v regionu atraktivním zaměstnavatelem. Z 200 zaměstnanců je přímo ve vývoji 13 lidí a všichni pracují v Milevsku. „Daří se nám lákat kvalifikované lidi z Prahy… A u méně kvalifikovaných pozic jsme výrobu rozdělili na méně náročné části – i fyzicky, jsou je tak schopny vykonávat i ženy,“ uvedl Hanus. Oproti ostatním regionům má firma menší problém najít nové lidi. Částečně je to tím, že platí nad průměrem, ale rozhodující je i motivace.

„Co mě překvapilo je, že mladší generace si vybírá svoje zaměstnání i tak, aby prospěla životnímu prostředí. Čím mladší a vzdělanější, tím více tímto směrem inklinují. Líbí se jim tepelná čerpadla a chtějí pomoci české firmě v růstu,“ uzavírá téma Hanus.

Jak na rychlý růst – investice nejsou malé

Tím, že ACOND rychle roste, roste také potřeba investic do nového kapitálu, které nejsou malé. „Začali jsme kromě bankovního financování využívat i externí financování,“ říká Hanus. Z prodaného 25% podílu postavila firma novou halu s velmi moderními technologiemi. S růstem nepomáhá pouze investor, ale management, který si firma najímá z mnohem větších firem, například z oboru automotive.

V neposlední řadě pomáhají firmě s růstem také dotace. „Pokud by nebyly, tak by lidi topili stále většinou uhlím,“ říká Hanus. A velkou podporu pociťuje firma i u místní samosprávy. „I získání stavebního povolení nebyla záležitost deseti let. Myslím, že jsme ho získali v nejkratší možné době,“ domnívá se Hanus.

Ekologie tepelných čerpadel? Plus už jen zapojení fotovoltaiky

Jsou tepelná čerpadla skutečně tak ekologická? „Stoprocentně ekologické je netopit vůbec,“ podotýká Hanus. Každou technologii je ale potřeba srovnat s jejími alternativami. „Elektřina i plyn jsou mnohem horší, o uhlí se bavit nemusíme a dřevo je částí zákazníků považováno za ekologické,“ srovnává Hanus a dodává, že v Německu se u dřeva uvažuje o jeho zákazu. Jeho emise jsou údajně podobné cigaretovému kouři, protože obsahují mikročástice, které poškozují zejména mladé lidi. „Tepelné čerpadlo spotřebuje oproti topení pouze elektřinou zhruba jen pětinovou část elektrické energie. Ekologičtější způsob vidím jen ve spojení s fotovoltaikou,“ doplňuje Hanus.

Výstupy z podcastů naleznete na Patria.cz a Hlidacipes.org a samotné podcasty ve službách Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast či SoundCloud. Podcast MakroMixér pravidelně vybírá tři důležitá ekonomická témata, ve druhé části vyzpovídává zajímavé a chytré hosty. Zaposlouchejte se!