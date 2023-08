Rozbřesk: Český průmysl odolává, německý dále slábne

Po solidním květnovém výsledku vykázal tuzemský průmysl nad očekávání silný růst také v červnu. Celková produkce se v meziročním srovnání zvýšila o 0,9 % (vs. očekávání trhu: -0,5 %), totožně jako meziměsíční dynamika. To je na první pohled dobrá zpráva, nicméně pod pokličkou celkových čísel je zjevné, že kondice českého průmyslu rozhodně není oslnivá.



V první řadě zůstává jediným tahounem průmyslové výroby automotive. Ten přidal meziměsíčně k dobru 1,6 % společně s tím, jak pokračuje dokončování předchozích objednávek díky lepší propustnosti dodavatelských řetězců. Svižné oživení v automobilovém sektoru je ostatně viditelné i na zlepšující se bilanci zahraničního průmyslu. Většina průmyslových odvětví je ale v útlumu, přičemž meziroční pokles zažívají například producenti základních kovů, nekovových minerálů nebo těžaři.





Výhledově nelze příliš optimismu vyčíst ani z bilance nových objednávek. Hodnota nových zakázek v porovnání s loňským červnem klesla o 5,8 %, přičemž slabá poptávka je viditelná jak na straně tuzemských, tak i zahraničních odběratelů. To ostatně potvrzují i předstihové ukazatele v čele s indexem PMI a tuzemskými konjunkturálními průzkumy, které již delší dobu malují výrazně pochmurnější obrázek než příchozí tvrdá data – například index PMI indikuje průmyslovou recesi již dvanáct měsíců v řadě. Společně s tím, jak se bude vyčerpávat efekt nedokončené výroby, proto předpokládáme, že průmysl čeká ve druhé půli roku útlum aktivity.



Tomuto scénáři nakonec nahrává i vývoj v německém průmyslu. Včera zveřejněné výsledky výrazně zaostaly za očekáváním, když průmyslová výroba meziměsíčně propadla o 1,5 %, primárně z důvodu slabého výkonu automotive a stavebnictví. Tradiční růstový motor německé ekonomiky se tak postupně stává jednou z hlavních brzd hospodářského růstu, přičemž ani vyhlídky na zbytek tohoto roku nejsou pozitivní. A to je pochopitelně nepříjemná zpráva nejen pro český průmysl, ale i pro celou ekonomiku, která si zřejmě bude muset na významnější oživení počkat až do příštího roku.





*** TRHY ***



Koruna

Česká měna se drží v těsné blízkosti úrovně 24,20 EUR/CZK. Při absenci významnějších zahraničních impulzů se tak vývoj na korunovém trhu krátkodobě stabilizoval, což však neznamená, že druhá polovina tohoto týdne nemůže přinést větší rozkolísanost. Ve Spojených státech totiž přijde na řadu výsledek červencové inflace, přičemž výraznější překvapení a posun v globálním sentimentu může koruna pocítit – po ukončení intervenčního závazku ČNB – podstatně citelněji.



Eurodolar

Eurodolar se stále drží poblíž hladiny EUR/USD 1,10 a nic na tom nezměnila ani včerejší slabá čísla o červnové průmyslové produkci v Německu, která podle našich odhadů pro tamější růst HDP ve třetím kvartále znamená červenou nulu. Dolaru zase na druhé straně výrazněji nepomohla směsice neutrálně (Williams) - jestřábích (Bowmanová) komentářů ohledně dalšího směru sazeb.



Dnes trhy sledují zejména výsledky spotřebitelské důvěry v Evropě. Hlavním číslem je čtvrteční americká inflace.