Jak dosáhnout skutečné změny v čínské ekonomice? Vláda musí přestat dupat po svém soukromém sektoru a posílit sociální systém

Opětovné ochlazování čínského hospodářství je podle Stephena Roache důkazem, že tato země čelí hlubším strukturálním problémům a vývoj by se mohl podobat tomu, co se dělo v Japonsku v devadesátých letech.



Na dotaz týkající se čínského realitního trhu, který byl po řadu let tahounem domácí ekonomické aktivity, ekonom uvedl, že by jej vláda už určitě neměla stimulovat. Došlo tu totiž k nahromadění velkého objemu dluhů, a pokud by i přesto docházelo k další stimulaci, vedlo by to podle Roache Čínu právě cestou, kterou si prošlo Japonsko. I v této zemi se totiž nafoukly bubliny na trzích s některými aktivy a po jejich prasknutí přišlo dlouhé období ekonomického útlumu.



Podle experta je klíčem k dalšímu růstu čínského hospodářství spotřeba soukromého sektoru. Její podpora by přitom „neměla být tak složitá“. V Číně se totiž nachází velký objem preventivních úspor daný tím, že země nemá rozvinutý penzijní systém a systém sociální podpory. Domácnosti se tak zajišťují vlastními úsporami, které by podle Roache byly uvolněny v případě, že by stát vybudoval lepší penzijní a sociální systémy. Pokud by k tomu došlo, čínské domácnosti by své příjmy orientovaly více na spotřebu namísto úspor. Doposud ale čínská vláda tímto směrem nejde a to se projevuje na celém hospodářství.





O čínské ekonomice hovořili i na CNBC. Derek Scissors z American Enterprise Institute se také domnívá, že tu dochází k postupnému útlumu. Za významné téma on sám považuje intervence vlády do soukromého sektoru. Nyní se přitom objevují naděje, že intenzita těchto intervencí klesne, ale reálné změny zatím nepřicházejí. Právě ony ovšem mohou být podmínkou toho, aby se dopředu posunulo celé hospodářství. Vláda musí „přestat dupat po vlastním soukromém sektoru“.



Scissors míní, že dopředu se Čína pohne pouze se strukturálními reformami. Jestliže přijde nějaká stimulace, může pomoci krátkodobě, ale více ne. Z toho se odvíjí i investiční pohled na tuto zemi. Investoři totiž mohou krátkodobě sázet na další kolo stimulace. Pokud ale chtějí investovat v Číně dlouhodobě, klíč tu představují případné hluboké reformy, které zatím ale na obzoru nejsou.



