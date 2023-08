Porcelli: Nyní je jednoduché hovořit o nekompromisním boji s inflací. Příští rok ale může Fed stáhnout část dosavadního utahování

Fed již nějaký čas bojuje v již ukončené bitvě. Pro Bloomberg to uvedl Tom Porcelli, který působí jako hlavní ekonom v PGIM Fixed Income. Podle jeho názoru se totiž inflace snižuje udržitelným způsobem. A naplňuje tak slova šéfa Fedu Powella, který hovoří o nutnosti udržitelného snižování inflace.



Klíčovou otázkou tak podle ekonoma je, zda sazby budou klesat až ve chvíli, kdy se inflace dotkne cíle centrální banky ve výši 2 %. Podle jeho názoru tomu tak být nemusí, stačí zmíněný udržitelný pokles. To pak znamená, že sazby mohou jít dolů dříve, i když jejich pokles „není nutně otázkou letošního roku“.



K obratu a snižování sazeb by podle experta mohla centrální banku přimět kombinace nižší inflace a zhoršující se situace na trhu práce. Takový vývoj by mohl nastat v příštím roce. Bloomberg k tomu zmínil názor Adama Posena z vedení Fedu, podle kterého by mohla být centrální banka spokojena s inflací u 3 % a dokonce by to mohla dát explicitně najevo. Takový postup by přitom nastal proto, aby Fed výrazně nezhoršil situaci v ekonomice a na trhu práce.



Porcelli se na jednu stranu domnívá, že současný inflační cíl ve výši 2 % není podložen žádnou pevnou teorií či daty. Jde jen o jakýsi úzus. Na stranu druhou podle něj Fed nemůže kvůli ohrožení své důvěryhodnosti v současné situaci otevřeně hovořit o změně svého současného inflačního cíle. Ekonom by vše podle svých slov vidí následovným způsobem: Je jednoduché hovořit o nekompromisním snižování inflace v době, kdy se nezaměstnanost drží na nízkých hodnotách. Pokud ale nezaměstnanost začne růst, už to tak jednoduché není.



Porcelli se tedy celkově domnívá, že doposud se Fed mohl starat jen o „jednu stranu svého mandátu“, tedy o snižování inflace. V příštím roce se ale bude muset starat i o stranu druhou, tedy o nezaměstnanost. Ve výsledku je pak možné, že „stáhne část dosavadního utahování“. K tomu ekonom připomněl, že zástupci Fedu „mají neustále před sebou mikrofon“. Jejich prohlášení a slovní intervence tak mají svůj velký význam, protože ovlivňují výnosy po celé délce výnosové křivky. Nejde tedy jen o to, kam se pohnou krátkodobé sazby, ale i o slovní intervence a tzv. forward guidance, které hýbou i s ostatními sazbami a výnosy obligací.



Zdroj: Bloomberg