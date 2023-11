Německá vláda podle Scholze usilovně opravuje rozpočet pro rok 2024

Německý kancléř Olaf Scholz v dnešním videoprojevu na síti X ujistil veřejnost, že spolková vláda usilovně pracuje na změnách rozpočtu na rok 2024, aby ho parlament mohl ještě letos schválit. Německo se dostalo do rozpočtové krize, když ústavní soud před týdnem rozhodl, že přesun 60 miliard eur (1,47 bilionu Kč) z covidových půjček do klimatického fondu byl protizákonný, tedy neplatný. Rozsudek vyvolal pochyby o tom, zda vláda s dalšími desítkami miliard eur z mimořádných fondů hospodaří ve shodě s ústavou.



"V reakci na rozsudek přepracujeme rozpočet pro nadcházející rok. Rychle, ale pečlivě," řekl Scholz. Dodal, že rozhodnutí nechce vláda odkládat. "Již letos tak pracujeme na tom, aby spolková vláda a Spolkový sněm rychle učinily všechna rozhodnutí, která jsou potřebná pro rozpočet 2024," uvedl. Rozpočet pro příští rok chtěl parlament schvalovat za týden v pátek, termín byl ale odložen.



Kancléř veřejnosti rovněž sdělil, že letošní rozpočet bude upraven dodatkem tak, aby bylo ve shodě se zákony zajištěno financování všech projektů. To již ve čtvrtek oznámil ministr financí Christian Lindner. Rozpočtový dodatek zajistí peníze mimo jiné pro regulaci cen energií. Kvůli dodatku se ale zvýší schodek, takže vláda bude muset požádat o výjimku z takzvané dluhové brzdy, která brání rychlému zadlužování.



Kancléř dodal, že o všech opatřeních, které vláda v reakci na verdikt ústavního soudu připravuje, bude v úterý hovořit ve Spolkovém sněmu.