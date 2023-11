Rozbřesk: Rozpočtový chaos v Německu, aneb další negativní riziko na obzoru

Od poloviny listopadu se Německo nachází v rozpočtové krizi, poté co ústavní soud v Karlsruhe zakázal vládě převod 60 mld. euro do klimatického a transformačního fondu (KTF). Omezení výdajů přichází v tu nejméně vhodnou dobu – německá ekonomika již více než rok stagnuje a ani vyhlídky na příští rok nejsou optimistické. O to více, pokud by se německá ekonomika – vedle řady cyklických a strukturálních problémů – dostala i pod tlak nežádoucího utažení fiskální politiky.



Převod 60 mld. euro do KTF zablokoval ústavní soud z důvodu neúčelnosti – tyto prostředky byly původně určeny na zmírnění dopadů pandemie, nikoli na zvýšené výdaje na zelené investice se záměrem posílit konkurenceschopnost ekonomiky. Ústavní soud navíc kritizoval obecnou tendenci německé vlády využívat mimorozpočtové fondy, které zvyšují netransparentnost fiskální politiky a obcházejí ústavně zakotvenou dluhovou brzdu (strukturální deficit max 0,35 % HDP). Z tohoto důvodu je velmi nejisté také čerpání prostředků (plánované desítky miliard) z ostatních fondů.



Na rozhodnutí ústavního soudu německá vláda zareaguje dodatkem k letošnímu rozpočtu. Zároveň premiér Scholz oznámil předčasné ukončení regulace cen energií pro domácnosti, které měla vláda původně dotovat do března 2024. Rozpočet na příští rok je pak v tuto chvíli největším otazníkem a je dost dobře možné, že se jej nepodaří do konce prosince schválit. Olaf Scholz již oznámil, že v připravovaném rozpočtu budou škrty. Jak značné, však bude záležet na fiskální kreativitě vlády. Alternativou pro čerpání prostředků je totiž „odblokování“ dluhové brzdy vyhlášením mimořádné situace – nejpravděpodobněji klimatické krize, což by pomohlo zvýšit zelené investice.



Alternativa v podobě změny ústavního zákona u dluhové brzdy v tuto chvíli nepřipadá v úvahu. A to nehledě na fakt, že díky tomu nyní diktuje fiskální politiku de facto ústavní soud. Samotný cíl zajistit udržitelnost veřejných financí je chvályhodný, nicméně nastavení velmi konkrétních limitů a jejich následné vynucování ze strany právníků a nikoli ekonomů je eufemisticky řečeno problematické. K celé plejádě negativních rizik, kterým německá ekonomika čelí, je tak potřeba přidat riziko v podobě příliš utažené fiskální politiky, jež by dále tlumila již tak mizerný výkon největší evropské ekonomiky.





*** TRHY ***



Koruna

Na korunovém trhu nadále přetrvává dobrá nálada, díky které se včera česká měna podívala až na hranici 24,20 EUR/CZK. Za poslední měsíc posílila koruna asi o procento a půl, což z pohledu ČNB zhruba odpovídá zvýšení úrokových sazeb o 35 bazických bodů. Jinak řečeno, silnější koruna zpřísňuje měnové podmínky v ekonomice, což může být pro některé členy bankovní rady dodatečným argumentem, proč jít ve světle klesající inflace se sazbami dolů o čtvrt procentního bodu již na prosincovém zasedání (náš základní scénář).



Eurodolar

Včerejší série holubičích komentářů z Fedu prodloužila pokles tržních dolarových sazeb, což vytlačilo eurodolar nad hladinu 1,10. Z výše zmíněné rétoriky stojí za zmínku především jasná pobídka od guvernéra Fedu Ch. Wallera, který uvedl, že pokud bude inflace (dále) klesat, nemá cenu držet sazby takto vysoko.

Dnes se dostanou do hry již důležitější data, mezi která lze počítat nejen inflaci z Belgie, Německa a Španělska (za listopad), ale i například americkou obchodní bilanci za měsíc říjen. Pro eurodolar by mohla být asi nejdůležitější německá inflace, zejména pokud vykáže výrazný pokles. V takovém případě by se eurové sazby mohly tlačit níže a s nimi i pár EUR/USD.



Akcie

Úterní obchodní seance na Wall Street probíhala v klidném režimu a v podstatě skončila s minimálními změnami. V kladných hodnotách zakončil obchodování průmyslový Dow Jones Industrial Average, jenž těžil z dobré kondice akcií z energetického sektoru, jenž přidal 0,1 % (Chevron +0,78 %). Technologický Nasdaq Composite připsal 0,3 %, ovšem tentokrát se nemohl spolehnout na dobrý výkon akcií z polovodičového sektoru, když Nvidia odepsala okolo 1 % a po jednom dni opět jejich cena zamířila pod 480 USD. Téměř 2 % umazaly akcie Micron Technology, když výrobce čipů zveřejnil výhled pro první kvartál následujícího roku. Micron navýšil výhled pro tržby, ale současně bohužel zvýšil i výhled pro provozní náklady.