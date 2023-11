Perly týdne: Velmi úzký býčí trh a rally na konci roku

John Kolovos z Macro Risk Advisors se zamýšlí nad tím, co by bylo potřeba pro skutečně býčí trh na americkém akciovém trhu. CNBC si všímá propadu popularity bývalého Twitteru u zadavatelů reklamy. Andrew Slimmon z Investment Management míní, že stratégové jsou ohledně vývoje na trhu v příštím roce příliš pesimističtí a předpovídá růst cen ropy na 100 dolarů.

Býčí trh, ale jen na pár akciích: John Kolovos z Macro Risk Advisors americkému akciovému trhu moc nevěří. Problém vidí v tom, že jej nahoru táhne stále zejména úzká skupina technologických akcií a rally nemá potřebnou šíři. K tomu stratég dodal, že makroekonomické prostředí se v poslední době sice trochu zhoršilo, ale „je stále těžké říkat s velkou pravděpodobností, že se otočil trend na sazbách, nebo že dolar začne výrazněji oslabovat.“

Podle experta tak sice trh může krátkodobě růst, ale přetrvávají některé strukturální problémy. K tomu, aby se akcie vydaly udržitelným způsobem nahoru, by mělo dojít k obratu u rizikovějších segmentů trhu včetně akcií menších společností. V tuto chvíli ale Kolovos na straně svých klientů ochotu k investování do rizikovější části trhu nevidí. Právě změna na straně averze k riziku je podle experta klíčová, aby nastartovala skutečný býčí trh, ne pouze býčí trh na několika málo nejpopulárnějších akciích.

Ropa na 100 dolarech: v rámci svých nových predikcí pro příští rok odhaduje i vývoj na trhu s ropou. Jak ukazuje následující graf, podle trhu s futures by její cena měla klesat, ale ekonomové banky vidí opačný vývoj s tím, že na konci příštího roku by cena této komodity měla dosáhnout na 100 dolarů za barel:

Zdroj: X

5000 bodů na konci roku: Andrew Slimmon z Investment Management se domnívá, že letošní chování akciového trhu vystihuje pohyb cen akcií společnosti NVIDIA. V obou případech totiž přišla silná rally v první polovině roku, pak se dostavila korekce a opět rally. A nyní se trh i tato akcie pohybují na podobných úrovních jako v létě. Nyní je trh podle experta poněkud překoupený, ale na konci roku může přijít rally, která by mohla index S&P 500 zvednout ještě výš. Stratég přitom v létě hovořil o 5000 bodech na konci roku, pak se během korekce kvůli tomu „cítil jako idiot“, a nyní uvažuje o 4600 bodech na konci roku.

Slimmon na CNBC uvedl, že dluhopisy jsou v současné době výraznou atraktivitou k akciím a přispívají k „apatii vůči akciím“. Pokles sazeb a výnosů obligací by pak měl tuto apatii eliminovat a „více peněz poteče směrem na akciový trh“. Jak expert vidí akcie v příštím roce? Slimmon odpověděl, že na počátku tohoto roku byli stratégové povětšinou skeptičtí, nyní se jejich roční cíle pohybují v průměru na hodnotách, které implikují asi 5% posílení akciového trhu. Historie přitom ukazuje na průměrnou roční návratnost kolem 9 % a 5% návratnost je sama o sobě dosti výjimečná.

Slimmon sám odhaduje, že pravděpodobnější než 5% návratnost je buď přímé oslabení trhu, nebo pozitivní překvapení podobné tomu, jaké se nakonec dostavilo letošní rok. K tomu dodal, že americký trh již dva roky po sobě „neprorazil směrem dolů“, což podle experta zvyšuje pravděpodobnost nastartování nového růstového trendu. Tomu by mohlo napomoci i to, že příští rok je volební, což z historického hlediska akciím pomáhá, protože stávající prezidenti mají tendenci ke schvalování stimulačních programů. Ve výsledku tak stratég odhaduje, že současné predikce jeho kolegů se nakonec ukážou jako příliš skeptické.

Exodus z X: Na CNBC se hovořilo o „exodu“ zadavatelů reklamy od společnosti X poté, co zde Elon Musk prezentoval své „antisemitské příspěvky“. Ina Fried z Axiosu k tomu řekl, že řada firem zvažovala odchod v době, kdy Elon Musk Twitter převzal, některé tak učinily, jiné zůstaly. Nyní se ale situace mění a skutečně dochází k odchodu řady významných společností. Pozornost se podle experta otáčela zejména směrem k Applu, který se také z X stahuje, spolu s ním pak společnosti jako , , Paramount či Warner Bros.

Podle CNBC se X snaží vytvořit alternativní zdroje příjmů, ale to se společnosti nijak výrazně nedaří a stále se do značné míry spoléhá právě na reklamu. Její zadavatelé jsou ale citliví na to, aby se jejich reklama objevovala vedle nenávistných a útočných příspěvků a X není schopen zajistit, aby k tomu nedocházelo. „X má širší problém se značkou a když k tomu Elon Musk sám sdílí obsah, který je podle všech útočný, je to problém.“