Víkendář: Jeden z největších býků na Wall Street o příštím roce na akciovém trhu

Podle CNBC je Ed Yardeni jedním z největších býků na Wall Street, index S&P 500 podle něj uzavře příští rok na 5400 bodech. Ekonom k tomu uvedl, že býčí trh bude podle jeho názoru pokračovat a má dobrý fundamentální základ. Ten představuje mimo jiné i to, že americká ekonomika si v roce 2023 prošla recesí, která se sice neprojevila plošně, ale postihla řadu jejích částí. Příští rok se pak podle experta dá očekávat podobný druh oživení.



Yardeni tedy věří, že v roce 2024 projde oživením řada sektorů, které byly letos v útlumu. K tomu dodal, že spotřebitelská poptávka byla doposud silná a podle něj tomu tak bude i nadále. Na akciový trh přitom dorazila úleva, protože se zvedá pravděpodobnost scénáře, v němž bude inflace klesat i nadále bez toho, aby si hospodářství prošlo recesí. Ke spotřebiteli pak ekonom ještě dodal, že lidé sice hovoří o tom, že jejich finanční situace se horší, ale stále utrácejí. „My Američané hodně nakupujeme a když jsme v depresi, utrácíme ještě více,“ řekl Yardeni.



Ekonom se domnívá, že celkově je finanční pozice domácností stále dobrá a na trhu práce panuje velká poptávka po zaměstnancích. Vedle dobré kupní síly by pak ekonomice mělo pomáhat, že sazby jsou již zpět na svých „normálních“ úrovních a neměly by dál růst. Ve firemním sektoru pak probíhá boom na straně onshoringu a návrat výroby zpět na domácí půdě zvyšuje investiční výdaje společností. Ty pak mají podle ekonoma i rekordně vysoký tok hotovosti.



Na vývoj volného toku hotovosti poukazuje v následujícím grafu . V jeho komentáři zmiňuje, že po posledním cyklu zvedání sazeb leží tok hotovosti stále vysoko. Podle obrázku se dokonce nachází nad trendem nastaveným od počátku devadesátých let. Nad něj se tok hotovosti dostal prudkým skokem v roce 2021, a i přes následnou korekci se cash flow drží nad trendem způsobem, který byl v historii poměrně ojedinělý:





Zdroj: X



Yardeni připomněl, že investoři na akciovém trhu se snaží odhadnout vývoj v následujících čtvrtletích a „diskontují“ jej do svých odhadů hodnot akcií. Podle ekonoma pak trhy dospěly k názoru, že vývoj v ekonomice neospravedlňuje letošní korekce. Významně pak podle experta pomáhá situace v čínské ekonomice, která si prochází útlumem a působí zde znatelné deflační tlaky. Není tak úplně přesné hovořit o tom, že inflace v USA klesá i bez toho, aby si hospodářství prošlo recesí. Útlumem totiž prochází Čína a její deflační tlaky se projevují i na inflačním vývoji v USA.



Zdroj: CNBC