Víkendář: Rok 2024 bude o vybírání jednotlivých akcií, v cenách těch nejpopulárnějších je už odraženo hodně dobrých zpráv

Jeff Schulze z investiční společnosti ClearBridge Investments se domnívá, že rally na americkém akciovém trhu má šanci pokračovat i v příštím roce. Na Yahoo Finance vysvětloval, že podle něj na to naznačuje určitá rotace směrem od nejpopulárnějších akcií na trhu k rizikovějším segmentům včetně akcií malých firem a společností „méně kvalitních“.



Bank of America ukazuje v následujícím grafu chování akcií menších společností kolem bodu, kdy Fed poprvé sníží sazby. Během prvních tří měsíců tento segment trhu mírně zaostává za akciemi velkých společností, ale do roku po prvním snížení sazeb získává výrazný náskok:





Zdroj: X



Schulze tedy poukazoval na širší počet rostoucích akcií, který je podle něj významnou známkou toho, že rally může pokračovat. „Rotace od výjimečné sedmičky je skutečně dobrou věcí pro dlouhodobou návratnost,“ dodal. Do této sedmičky patří akcie společností (AMZN), (AAPL), Alphabet (GOOG,GOOGL), NVIDIA (NVDA), Meta (META), (MSFT) a (TSLA). Jak připomínají na Yahoo Finance, v letošním roce jde o akcie s vysokými zisky, jejichž společná kapitalizace tvoří přibližně 27 % celkové kapitalizace indexu S&P 500.



Schulze se domnívá, že v cenách akcií této sedmičky je již odraženo hodně dobrých zpráv a očekávání. Rok 2024 pak podle něj bude více rokem vybírání jednotlivých titulů namísto plošného investování do trhu či skupiny akcií. Pokračování rally také závisí na snižování sazeb a vývoji v celé ekonomice. Expert se domnívá, že sazby půjdou dolů v březnu, ale to podle něj ještě neznamená, že nemůže přijít recese. V této souvislosti připomněl, že například před recesí v roce 2007 Fed snížil sazby o 100 bazických bodů.



Investor má tedy za to, že hlavním tahounem dění na akciovém trhu v příštím roce bude nakonec ekonomika. Od ní se totiž bude odvíjet i vývoj sazeb. Pokud by se dostavila jen mírná recese, investoři ji podle něj mohou převážně ignorovat a zaměřovat se budou na vývoj v roce 2025. Za zvážení pak stojí dividendové tituly, u nichž expert čeká dobrý vývoj v případě, že sazby půjdou dolů. A dokonce je vidí jako zajímavou příležitost i v případě, že by se dostavila recese. Historie totiž podle něj ukazuje, že právě tento segment trhu je během útlumu pro kapitál „relativně atraktivní“. K tomu jsou dividendové tituly poměrně levné, což by mělo dále podporovat jejich atraktivitu.



Zdroj: Yahoo Finance