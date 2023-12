Víkendář: Dostanou se ceny elektromobilů už brzy pod ceny běžných vozů?

Ředitel společnosti Stifel Stephen Gengaro se domnívá, že krátkodobě může americký trh s elektromobily čelit určitým překážkám, ale dlouhodobě by měl pomoci rostoucí počet modelů na trhu a také vládní investice do infrastruktury. Expert hovořil rovněž o atraktivitě akcií společností Rivian a Lucid, u první má doporučení k nákupu, u druhé neutrální (viz první část rozhovoru v odkazech pod článkem). Ve druhé části hovořil o Lucidu a důvodech, proč u něj má doporučení neutrální. WSJ pak ukazuje výsledky studie, která predikuje další vývoj absolutních i relativních cen elektromobilů na hlavních světových trzích.



Lucid má podle experta výborný model SUV Gravity. Ten by měl vést k růstu jeho tržeb, ale „kapitál bude pravděpodobně potřebovat dříve než Rivian, a to je jeden z důvodů, proč tu jsme opatrnější,“ dodal Gengaro. Levnější model, který by byl dostupný pro více zájemců, je podle něj u Lucidu otázkou několika let. A zmínil i to, že tato společnost je částečně vlastněna i Saúdským investičním fondem a má z této země i objednávku. Podle Gengara „takový velmi bohatý akcionář“ může pomoci také s financováním dalšího potřebného kapitálu.



WSJ píše o nové studii od EEIST. Ta zahrnuje následující odhady a predikce, které porovnávají evropské, americké, indické a čínské ceny vozů se spalovacími motory a elektromobilů. Podle grafů se nyní průměrné ceny první skupiny v Číně pohybují kolem 25 tisíců dolarů a ceny elektromobilů se již dostaly mírně pod tuto hranici. S tím, že by měly dále klesat a někdy v roce 2027 se dostat pod 20 tisíc dolarů (podle popisku grafu jde přitom o ceny zahrnující jak cenu kupní, tak náklady provozu).





Zdroj: X, WSJ



Podle grafu jsou ceny vozů se spalovacími motory zdaleka nejvyšší v Evropě, to samé pak platí o elektromobilech. I zde se ale podle grafu v průměru dostaly blízko sebe a pokles cen elektromobilů by měl dál pokračovat. S mírným zpožděním by se měly křivky protnout i v USA. V roce 2030 by pak měly být nejlevnější elektromobily v Indii, kde by jejich průměrná cena měla dosahovat méně než 15 tisíc dolarů.



WSJ také porovnává historický vývoj nákladů různých technologií pro uskladnění energie, a to v závislosti na růstu kapacit. U většiny lze pozorovat pokles nákladů doprovázející rostoucí objem kapacit. Jak k tomu na X dodává investor z fondu rizikového kapitálu Steve Jurvetson, tento pokles nákladů obvykle dosahuje asi 20 % pokaždé, když se kapacity zdvojnásobí. U Li-Ion je ale zatím tento pokles strmější.



Zdroj: Yahoo Finance, WSJ, X