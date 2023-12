Víkendář: Damodaran o dalším vývoji v ekonomice a na akciových trzích

Přes všechny diskuse o dalším vývoji sazeb se nyní výnosy desetiletých vládních dluhopisů v USA dostávají na podobné úrovně, na jakých letošní rok začaly. Na akciovém trhu pak došlo k obratu někdy v listopadu, když investoři začali více přehodnocovat, co přinese příští rok. Pro CNBC to uvedl Aswath Damodaran z NYU Stern School of Business, který je expertem na valuace akcií a společností.



Poslední zasedání a projevy členů vedení americké centrální banky podle profesora v podstatě jen potvrdily to, co trhy již nějakou dobu čekaly. Změna nastala zejména na rovině inflace, která klesá přesvědčivějším způsobem, a to sebou nese i důsledky na straně očekávaného vývoje monetární politiky. „Fed v podstatě dělá to, co se od něj čeká. Ve skutečnosti na vývoj reaguje, ale chová se tak, jako kdyby jej vedl,“ míní expert.



Na trhy má tedy výrazný vliv pokračující pokles inflace, ale to podle Damodarana není jedinou příčinou růstu cen akcií. Druhým významným tématem je totiž „všeobecně očekávaná recese, která se ovšem nedostavila.“ V letošním roce se totiž často hovořilo o tom, že americké hospodářství míří do útlumu, tyto teorie se ale nepotvrzují a investoři se podle Damodarana těší z kombinace klesající inflace a silného ekonomického růstu.



Trhy ale podle profesora mohou být také zklamány i tím, pokud by došlo k oslabení tempa růstu. A také tím, jestliže pokles inflace ztratí na tempu. Očekávání jsou totiž na obou rovinách nastavena vysoko a podle experta trhy předběhly dobu. Pozorně bude sledován rovněž vývoj zisků, který může také naznačovat, zda je ekonomická aktivita stále silná.



Damodaran odpovídal na dotaz týkající se jeho odhadu posílení trhu v příštím roce. Odpověděl, že to je 8 – 9% posílení. A dodal, že se stejným předpokladem pracoval v roce minulém i předminulém, kdy se realita od těchto očekávání výrazně odchýlila. Podle něj by ovšem očekávání neměla uhýbat k nějakým extrémům, protože pokud by byla relevantní, trhy by se výrazně pohnuly už nyní. Pokud by se totiž například investoři ve většině domnívali, že akcie by měly příští rok posílit o 20 %, ceny akcií by šly nahoru již nyní a toto očekávání by tak eliminovalo samo sebe.



Damodaran tak podle svých slov hledí se skepsí na některé extrémní odhady stratégů, podle něj to jsou jen vymyšlená čísla. Očekávání trhů „mají tendenci být docela stabilní, rozházené je to, co se pak skutečně stane.“ Na závěr pak profesor řekl, že podle jeho mínění bude výrazným příběhem příštího roku také inflace. Ta sice klesla k 3 %, ale Fed ji chce mít na 2 % a teprve se ukáže, jak moc „tvrdohlavá“ bude.





Zdroj: CNBC