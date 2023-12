Víkendář: Evoluční posun k elektromobilům a atraktivita Rivianu a Lucidu

Yahoo Finance tvrdí, že ve Spojených státech se mohou objevovat známky chladnoucího zájmu o elektromobily. Ředitel společnosti Stifel Stephen Gengaro následně uvedl, že v Číně a Evropě „je adopce elektromobilů na 25 %, v USA kolem 7 – 8 %.“ Většímu posunu k elektromobilům pak podle experta brání stále stejné hlavní faktory. Tedy vyšší cena těchto vozů a obavy z nedostatečného dojezdu spolu s nízkým počtem nabíjecích stanic.



Gengaro se domnívá, že automobilky budou na trh přivádět řadu nových modelů a s tím se i do elektromobilů nižších cenových kategorií budou dostávat technologie původně používané jen v luxusnějších vozech. S tím by mělo dojít i k dalšímu poklesu cen „k úrovním, které si již běžní Američané mohou dovolit.“ U infrastruktury je pak důležité, že se nyní rozjíždí vládní program v rozsahu 7,5 miliardy dolarů, který se týká právě potřebné infrastruktury.



„Jde o evoluci, změny neproběhnou skokově, ale během příštích let by měly pomoci k většímu rozšíření elektromobilů,“ míní expert. K tomu zmínil, že i na prodeje těchto vozů nyní doléhají vyšší sazby. Proti tomu může ale působit jednak vládní podpora a také dochází ke snižování cen. Existuje nějaká korelace mezi cenami paliv a zájmem o elektromobily? A může kvůli ní a klesajícím cenám paliv momentálně docházet k ochlazení poptávky po elektromobilech?



Gengaro na tyto otázky odpověděl, že firemní klientela se určitě zajímá o celkové náklady pořízení a provozu vozů, do kterých vstupují i náklady na palivo. U domácností ale podle něj hraje roli zejména samotná pořizovací cena vozů a případné splátky úvěru. I ony tak mohou realizovat výrazné úspory na straně paliv, pokud si koupí elektromobil. Ty ovšem hodně závisí na značce a modelu vozu a také na ujeté vzdálenosti. A podle experta domácnosti celkově věnují této oblasti mnohem větší pozornost než firemní sektor.



Gengaro začal pokrývat akcie společnosti Rivian, má na nich doporučení k nákupu s cílovou cenou na 23 dolarech. Mezi hlavní důvody patří rostoucí povědomí o značce a její schopnost konkurovat Tesle. K tomu expert očekává pokles nákladů a zmiňuje i objednávku od Amazonu a spolupráci s touto společností. Rivianu by také měl výrazně pomoci model R2, který patří do nepopulárnějšího segmentu středně velkých SUV.



U společnosti Lucid má expert doporučení neutrální s cílovou cenou na 5 dolarech. Obecně pak o atraktivitě těchto firem uvažuje hlavně z hlediska toho, zda jejich produkt bude na trhu úspěšný a podaří se jim dosáhnout vyššího objemu výroby. Tedy takovému, který by odpovídal prvotním investicím do výzkumu, vývoje, ale i výrobních kapacit. Rivian by se pak podle Gengarových odhadů měl na úrovni hrubého zisku dostat do kladných čísel na konci roku 2024. Mimo jiné právě díky rostoucímu počtu prodaných vozů a také poklesu nákladů. Na konci 2026 by měl být kladný jeho provozní zisk EBITDA.



Zdroj: Yahoo Finance