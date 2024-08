OPEC zhoršil výhled růstu poptávky po ropě pro letošek i příští rok. Odkazuje na Čínu

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) snížila odhad růstu poptávky po ropě na letošní rok o 140.000 na 2,11 milionu barelů denně. Uvedla to dnes v pravidelné situační zprávě, kterou zveřejňuje každý měsíc. Za zhoršením výhledu je slabší vývoj v prvním pololetí a také slabší poptávka po ropě v Číně, než s jakou OPEC dosud počítal. Výhled na příští rok organizace také zhoršila.



"Tato mírná revize odráží skutečná data, která jsme obdrželi za první čtvrtletí roku 2024 a v některých případech za druhé čtvrtletí, stejně jako slabší očekávání růstu poptávky po ropě v Číně v roce 2024," uvedl OPEC. "Navzdory pomalému začátku letní motoristické sezony ve srovnání s předchozím rokem se očekává, že poptávka po palivech v dopravě zůstane solidní díky zdravému vývoji silniční a letecké dopravy."



OPEC výhled poptávky po ropě na letošní rok poprvé zhoršil už loni v červenci. Názor na vývoj poptávky se ale mezi odborníky liší víc než v minulosti, a to kvůli odlišnému pohledu na Čínu a v širších souvislostech i na tempo přechodu k čistší energii. I po zhoršení výhledu však OPEC vidí vývoj poptávky po ropě optimističtěji než jiné organizace.



Cena severomořské ropy Brent, která slouží jako ukazatel vývoje poptávky po ropě ve světě, zůstala po zveřejnění zprávy OPEC bez větších změn. Pohybovala se mírně nad 80 dolary za barel a proti pátku byla vyšší o 0,9 procenta.



OPEC ve své zprávě zhoršil také odhad růstu poptávky na příští rok. Nyní očekává, že růst dosáhne 1,78 milionu barelů denně, zatímco dosud počítal s růstem o 1,85 milionu barelů denně.



ŠIrší skupina OPEC+, která vedle členů OPEC zahrnuje i spojence v čele s Ruskem, od konce roku 2022 těžbu ropy omezuje ve snaze podpořit ceny na trhu. Letos 2. června se skupina OPEC+ dohodla, že zatím poslední těžební škrty v objemu 2,2 milionu barelů denně prodlouží do konce září a od října je začne postupně omezovat.



Mezinárodní agentura pro energii (IEA), která zastupuje průmyslové země, na letošní rok počítá s mnohem slabším růstem poptávky po ropě než OPEC. Aktuálně růst odhaduje na 970.00 barelů denně. Svou novou měsíční zprávu IEA zveřejní tento týden. Celková poptávka po ropě loni v celém světě přesáhla 102 milionů barelů denně.