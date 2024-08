Boje kolem vedení plynu z Ruska přes Ukrajinu i Blízký východ zvyšují cenu plynu v Evropě

Ptejme se komu, slouží problémy s dodávkami plynu potrubím Nord Stream a zde hledejme viníka potíží s plynem. Bylo to ideální řešení pro Evropu bez ohledu na politickou situaci mezi Ukrajinou a Ruskem. Americký prezident Joe Biden během tiskové konference s německým kancléřem Olafem Scholzem prohlásil, že pokud Rusko napadne Ukrajinu, Nord Stream 2 přestane existovat. Tento výrok zazněl 7. února 2022 v Bílém domě po otázce redaktorky Reuters, jestli Německo ukončí plynovod Nord Stream 2 v případě ruské invaze na Ukrajinu. Když se reportérka Reuters Andrea Shalal zeptala, jak to chce prezident udělat, když plynovod je projektem a pod kontrolou Německa, tak Biden jí ujistil, že budou schopni to udělat a vzápětí se Biden ušklíbl, protože už dobře v tu dobu věděl, že plynovod bude vyhozen do povětří. Byla to jasná známka, že v té době už chyběl pouze povel prezidenta k realizaci sabotáže obou plynovodů, přesně jak ve svém článku odhalil Seymour Hersh. https://www.infovojna.bz/article/seymour-hersh-jak-amerika-zlikvidovala-plynovod-nord-stream

