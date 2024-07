Zisk ropné BP stoupl o 6,5 procenta díky vyšším cenám ropy a zemního plynu

Britské ropné společnosti vzrostl ve druhém čtvrtletí zisk očištěný o jednorázové položky a změnu hodnoty zásob o 6,5 procenta na 2,76 miliardy USD (64,8 miliardy Kč). Výsledky překonaly očekávání díky vyšším cenám ropy a zemního plynu, které kompenzovaly nižší zisk z rafinace. Firma rovněž v dnešním prohlášení oznámila, že zvýší dividendu a bude pokračovat v programu zpětného odkupu akcií. Akcie na výsledky reagují růstem o 2 %.



Analytici očekávali zisk 2,54 miliardy USD. Firma rovněž oznámila, že zvýší dividendu o deset procent. Dodala, že nadále je odhodlána v tomto a příštím roce nakoupit vlastní akcie za 14 miliard USD.



BP uvedla, že rafinerské marže byly ve čtvrtletí nižší kvůli slabší poptávce po naftě a zvýšené údržbě rafinerií. To však kompenzovaly vyšší ceny ropy a zemního plynu a nižší daňová sazba, než se očekávalo.



Výsledky zmírní tlak na generálního ředitele Murraye Auchinclosse poté, co v předchozích dvou čtvrtletích firma zaostala za očekáváním. Kanaďan, který se ujal funkce v lednu, slíbil reorganizaci operací a změření na nejziskovější aktiva, převážně v ropě a zemním plynu.



BP rovněž oznámila, že dala zelenou rozvoji ropného pole Kaskida v Mexickém zálivu, což je velmi složitý projekt v hlubokých geologických formacích. To je změna proti Auchinclossovu předchůdci , kterým byl Bernard Looney. Ten usiloval o rozvoj obnovitelných zdrojů a snížení těžby fosilních paliv. Těžba z pole by měla začít v roce 2029, kapacita by měla být 80.000 barelů denně.