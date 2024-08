Předpověď byla správná, americká inflace bez překvapení. Co si z toho odnést pro trhy a kroky Fedu?

Jak jsme odhadovali v ranním výhled, tak se stalo. Americká inflace za červenec jako stěžejní makročíslo tohoto týdne nepřekvapila. Spotřebitelské ceny za červenec meziročně stouply o 2,9 procenta, meziměsíčně o 0,2 procenta. Očekáváním dle konsensu analytiků a ekonomů pro Bloomberg bylo 3,0 % a 0,2 %. Jádrová inflace (ex food and energy), která je brána jako směrodatnější pro další rozhodování Fedu, skončila s 0,2 % a 3,2 % přesně v souladu s očekáváním. Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v USA v červenci zpomalilo z červnových tří procent a inflace se tak ocitla nejníže od března roku 2021. Tato data posilují očekávání, že Fed v září sníží sazby, není to ale jediné číslo, kterým se bude řídit.

Inflace - měřená indexem CPI - měla tento rok tendenci výrazně překvapovat a to v podstatě oběma směry. Tentokrát se tak tedy neděje. Jádrovou inflaci vidíme polevovat čtvrtým měsícem v řadě, což Fedu otevírá cestu ke snížení sazeb v září. Za nárůstem v minulém měsíci stály podle ministerstva převážně vyšší nájmy a náklady na bydlení.

Na americkém dolaru či futures pro dnešní obchodování nevidíme významnější posun. Eurodolar, ač trochu rozkolísán, zůstává u 1,1020 EURUSD. Futures pro trojici hlavních akciových indexů v USA se sice posunuly do červeného, avšak zůstávají ztrátou do 0,1 %.

Avšak pozor. „Toto číslo nebude pro americkou centrální banku tím zásadním, které nakonec rozhodne o tom, jak se vyvrbí zářijové zasedání. Vedení Fedu totiž bude mít (mimo jiné) k dispozici ještě inflaci za srpen a oficiální data z trhu práce za stejný měsíc. Teprve tato čísla rozhodnou o tom zdali je třeba v USA zahájit cyklus snižování úrokových sazeb, resp. jak agresivní by první krok tímto směrem měl být,“ upozornil makroekonomický analytik ČSOB Jan Čermák.

Sázky trhu se po zveřejnění inflačních dat v USA za červenec posouvají ke snížení sazeb o 40 bps v září, kumulovaně 105 bps do konce roku 2024. Přesně takové kroky nelze od Fedu čekat, jde o matematický propočet na základě swapových obchodů.

Ekonomové odhadují, že Fed by na svém zasedání v září mohl snížit základní úrok o čtvrt nebo půl procentního bodu. Záležet bude hlavně na vývoji trhu práce. Míra nezaměstnanosti v červenci stoupla na téměř tříleté maximum 4,3 procenta. Fed již rok drží svoji základní sazbu v pásmu 5,25 až 5,5 procenta, když v letech 2022 a 2023 ji zvýšil celkem o 5,25 procentního bodu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 15:06 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.1819 -0.0392 25.2062 25.1709 CZK/USD 22.8375 -0.3469 22.9265 22.8365 HUF/EUR 394.2993 0.2079 394.8100 392.8725 PLN/EUR 4.2946 0.0980 4.2984 4.2825

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8771 0.2232 7.8894 7.8561 JPY/EUR 162.5415 0.6786 162.5415 161.4600 JPY/USD 147.4065 0.3731 147.5170 146.6760

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8583 0.4184 0.8584 0.8544 CHF/EUR 0.9538 0.3683 0.9539 0.9498 NOK/EUR 11.7387 -0.6033 11.8205 11.7363 SEK/EUR 11.4603 -0.4603 11.5186 11.4609 USD/EUR 1.1027 0.3079 1.1034 1.0986

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5083 0.0166 1.5119 1.5053 CAD/USD 1.3710 0.0438 1.3721 1.3700