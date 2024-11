Trh moc rychle a přehnaně reaguje na spekulace, vzkazuje šéf Fedu v Chicagu

Prezident Federal Reserve Bank of Chicago Austan Goolsbee se domnívá, že trhy velmi rychle a velmi přehnaně reagují na různé spekulace. Fed ale jedná jinak. Ekonom v rozhovoru pro Bloomberg také uvedl, že rozhodující pro centrální banku je klesající inflace a ochlazující trh práce. V takovém prostředí se pak dá čekat další pokles sazeb zhruba odpovídající tomu, co nyní říká tzv. dot plot, který shrnuje očekávání členů vedení americké centrální banky.



Goolsbee míní, že „nyní nejsou ohledně pohybu sazeb žádné garance“, na stole je řada možností. Pokles sazeb je podmíněn dalším poklesem inflace, posledních pár týdnů mnoho nezměnilo na očekávání, že by skutečně měla mířit dál dolů. Ekonomů odhad neutrálních sazeb je přitom „výrazně níž než kde se sazby nachází nyní“. Neutrální sazby by neměly mít na ekonomiku ani brzdící, ani stimulační dopad a sazby Fedu by k nim měly směřovat.



Samotný poměr sazeb skutečných a neutrálních by tak v následujících 12 – 18 měsících implikoval výrazný poklesu sazeb. Podmínkou ale je, že se ekonomika nezačne přehřívat. K tomu Goolsbee dodal, že produktivita již nějaký čas silně roste. V takovém prostředí pak není vhodné klást při nastavování monetární politiky příliš velký důraz ne tempo růstu produktu. I rychlejší tempo růstu produktu totiž díky rostoucí produktivitě nemusí vyvolávat inflační tlaky. A tudíž nemusí znamenat nutnost utažení monetární politiky.



Následující graf ukazuje tři měřítka reálných sazeb. Ty se nyní podle nich pohybují u 2 %, což je podle Bloombergu vysoko. Porovnáním je přitom v grafu vývoj od roku 2005, po roce 2008 se přitom sazby naopak pohybovaly na mimořádně nízkých úrovních:





Zdroj: Bloomberg, X



Na otázku týkajícís e výsledku voleb a jejich možného vlivu na monetární politiku Goolsbee odpověděl, že souhlasí s postojem Jay Powelly. Šéf Fedu totiž v této souvislosti uvedl, že Fed nespekuluje, ale řídí se svým dvojím mandátem. Pokud se změní podmínky a ovlivní to vývoj inflace, či zaměstnanosti, Fed bude reagovat. K tomu dodal, že zkušenosti z celého světa i z historie Spojených států jasně ukazují, že centrální banka by měla být nezávislá. Takový pohled také drží naprostá většina ekonomů.



Na závěr ekonom zmínil zkušenosti, které má Fed z přímého kontaktu s podnikatelským sektorem. Ty podle něj ukazují, že pro firmy nyní „není jednoduché najít nové zaměstnance, ale situace již také není tak napjatá, jako před pár lety“. Také už není tak jednoduché zvyšovat ceny, byť by takový krok byl odrazem rostoucích nákladů.



