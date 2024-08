Rozbřesk: Americká inflace tentokrát bez překvapení? Možná…

Dnes odpoledne se trhy potkají s dalším důležitým americkým inflačním číslem. Po včera zveřejněné (nižší než očekávané) výrobní inflaci, bude trh tentokrát konfrontován s výsledky spotřebitelských cen za měsíc srpen.

Inflace (měřená indexem CPI) měla tento rok tendenci výrazně překvapovat a to v podstatě oběma směry. Podle našich odhadů bychom se tentokrát překvapení dočkat nemuseli, neboť naše i tržní odhady naznačují, že by meziměsíční růst činit přijatelných 0,2 % a to jak pro celkovou a jádrovou inflační složku. Inflaci by tentokrát měly táhnout ceny benzínu, přičemž v rámci jádrové složky předpokládáme, že se zřejmě nepodaří zopakovat velmi umírněný růst cen bydlení. Stejně tak nepočítáme, že by stejně jako v červnu i v červenci fakticky stagnovaly ceny služeb. Přesto i když některé položky porostou “normálnějším” způsobem, tak by agregovaně mělo jít o velmi umírněný růst cen (např. jádrová inflace by měla poklesnout na 3,2 %), který by měl posílit přesvědčení, že se americká inflace udržitelným způsobem přibližuje k dvouprocentnímu cíli.

Na závěr dodejme jedno varování: ačkoliv okamžitá reakce trhu na červencovou inflaci může být výrazná, tak je třeba vědět, že toto číslo nebude pro americkou centrální banku tím zásadním, které nakonec rozhodne o tom, jak se vyvrbí zářijové zasedání. Vedení Fedu totiž bude mít (mimo jiné) k dispozici ještě inflaci za srpen a oficiální data z trhu práce za stejný měsíc. Teprve tato čísla rozhodnou o tom zdali je třeba v USA zahájit cyklus snižování úrokových sazeb, resp. jak agresivní by první krok tímto směrem měl být.





*** TRHY ***



Koruna

Nad očekávání vyšší výsledek červencové inflace koruna kvitovala a sestoupila pod hladinu 25,20 EUR/CZK. Zisky jsou však relativně omezené a vzhledem k charakteru překvapení (volatilní vývoj cen dovolených) nečekáme, že by zásadněji měnilo další kroky ČNB (opatrný pokles sazeb) a tudíž dodalo české měně dlouhodobější vzpruhu. Český makro kalendář je až do konce týdne prázdný, výraznější impuls by proto musel přijít ze zahraničí (například amerických konjunkturálních čísel).



Eurodolar

Pokles amerických dolarových sazeb v reakci na nižší než očekávanou výrobní inflaci v USA posunul eurodolar k hranici 1,10. Trh se tak pochopitelně nažhavil na dnes odpoledne publikované výsledky růstu spotřebitelských cen v USA za červenec (viz úvodník). Naše očekávání jsou nastavena v podstatě na úrovni tržního konsensu, takže překvapení nečekáme, přičemž reakci lze stěží odhadnout (důležité budou detaily reportu - zejména jak se vyvíjely jednotlivé složky jádrové inflace). Nicméně po včerejších výrobních cenách by trh mohl reagovat asymetricky na druhou stranu - tzn. výraznější reakce by mohla přijít pokud by meziměsíční růst cen byl vyšší než se očekává (0,2 % meziměsíčně).



Regionální Forex

Zlotý poměrně rychle vymazal ztráty, které utržil při akciových výprodejích a dne po ránu se může těšit na výsledek HDP za druhý. Meziroční růst zřejmě v uplynulém čtvrtletí akceleroval na hodnotu 2,5 % (byť mezikvartálně by mohl růst stagnovat). Polská měna patrně výsledky HDP nebude reagovat, nicméně svižnější růst je nepochybně důležitým pozitivním střednědobým fundamentem, který svědčí o pokračující reálné konvergenci.