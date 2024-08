Trhy pokračují v růstu vyčkávajíc na projev Powella. Revidovaná data v USA odhalují pomalejší růst počtu pracovních míst, Ford mění svou strategii elektrifikace

Akcie si udržely zisky, když obchodníci před očekávaným pátečním projevem Jeroma Powella analyzovali revizi údajů o mzdách v USA, aby zjistili, jak je na tom největší světová ekonomika.

Akcie obnovily svůj srpnový růst po mírném poklesu indexu S&P 500, který zastavil osmidenní vítěznou sérii. Ačkoli meziroční revize růstu pracovních míst v USA není něčím, co by obvykle ovlivnilo obchodování, tentokrát se jí dostalo pozornosti kvůli nedávným obavám, že se trh práce v prostředí zvýšených sazeb Federálního rezervního systému příliš ochlazuje.

Podle středečních vládních údajů byl růst počtu pracovních míst v USA za rok do března pravděpodobně mnohem nižší, než se dříve uvádělo. Podle předběžné srovnávací revize Úřadu pro statistiku práce bude počet pracovníků na výplatních páskách za dvanáct měsíců do března pravděpodobně revidován o 818 000 méně - nebo přibližně o 68 000 méně každý měsíc za předpokladu, že se rozdělí proporcionálně. Zatímco ekonomové většinou očekávali pokles, někteří předpovídali ztrátu až 1 milionu pracovních míst.

Společnost Motor Co. opět mění svou strategii elektrifikace a ruší plány na výrobu plně elektrického sportovně-užitkového vozu, což může automobilku stát přibližně 1,9 miliardy dolarů. Kromě zrušení již odloženého plně elektrického třířadého SUV dále odloží novou generaci elektrického pickupu a sníží výdaje na elektromobily na 30 % svých ročních kapitálových výdajů z dřívějších přibližně 40 %. Automobilka také ve středu oznámila, že mění plány na dodávky baterií, což zdůvodnila potřebou lépe konkurovat levnějším čínským konkurentům.

Index S&P 500 se pohyboval v blízkosti hodnoty 5610. Společnost Corp. vzrostla o 15 % poté, co ve druhém čtvrtletí ukončila sérii poklesů tržeb, a to s odkazem na lepší diskreční výdaje. Společnost Macy's Inc. mírně zaostala za odhady svých čtvrtletních tržeb a snížila výhled tržeb ve zbytku roku.

Výnosy desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnily a činily 3,8 %. Obchodníci se swapy opět oceňují snížení sazeb Fedu o 100 bazických bodů v roce 2024. Obchodníci budou také zkoumat zápis z posledního zasedání Fedu, na kterém centrální banka ponechala úrokové sazby na stejné úrovni. V centru pozornosti budou veškeré náznaky ohledně dalšího vývoje sazeb, stejně jako jakékoli pokyny ohledně toho, kdy Fed ukončí současný kurz kvantitativního zpřísňování.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:59 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.1026 -0.1562 25.1520 25.0339 CZK/USD 22.5610 -0.1284 22.6100 22.5425 HUF/EUR 392.3750 -0.2626 394.1089 391.8640 PLN/EUR 4.2851 0.1568 4.2904 4.2739

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9426 0.2151 7.9448 7.9134 JPY/EUR 162.0220 0.2642 163.7990 161.8270 JPY/USD 145.6245 0.3013 146.4390 145.4290

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8518 -0.2436 0.8545 0.8511 CHF/EUR 0.9494 -0.7371 0.9518 0.9476 NOK/EUR 11.6900 0.0856 11.7162 11.6717 SEK/EUR 11.3721 0.1306 11.3948 11.3504 USD/EUR 1.1127 -0.0278 1.1130 1.1101

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4842 0.1079 1.4856 1.4808 CAD/USD 1.3599 -0.1688 1.3624 1.3592