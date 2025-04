Moneta dodala mírně horší čísla, než se očekávalo, Alphabet naopak očekávání překonal a futures jsou v zeleném

Moneta oznámila čistý zisk za 1Q25 ve výši 1,47 miliardy Kč, který je mírně pod očekáváním trhu, což způsobily především nižší výnosy a vyšší náklady na riziko oproti odhadům trhu. Čína by mohla pozastavit svá cla na některé položky amerického dovozu. Alphabet včera dodal solidní čísla a jeho akcie v prodlouženém obchodování rostly. Britští boháči se stěhují do zahraničí kvůli zvýšení daní. Nadační fond univerzity Harvard jedná o prodeji podílů v private equity fondech za zhruba 1 miliardu dolarů.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,6 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,3 %.

Moneta oznámila čistý zisk za 1Q25 ve výši 1,47 miliardy Kč (+14 % meziročně), při konsensu trhu 1,48 miliardy Kč. Nižší čistý zisk oproti očekávání byl způsoben především nižšími výnosy a vyššími náklady na riziko oproti odhadu. Náklady na riziko činily 151 milionů Kč oproti očekávaným 138 milionům Kč a čistý úrokový výnos ve výši 2,34 miliardy Kč (+12,6 % meziročně) bylo nižší než očekávaných 2,4 miliard Kč. Na druhou stranu poplatky ve výši 848 milionů Kč překonaly konsensus o 4,4 %, což představuje nárůst o 14,6 % meziročně, a provozní náklady ve výši 1,498 miliardy Kč (+0,8 % meziročně) skončily pod konsensem 1,53 miliardy Kč, což ukazuje na silnou provozní efektivitu. Poměr nesplácených úvěrů činil 1,3 % (1,3 % ve 4Q24) s krytím ve výši 111,1 %. Poměr základního kapitálu Tier 1 (CET1) činil 15,3 % (oproti internímu střednědobému cíli Monety 12,5 %), celkový kapitálový poměr činil 19,1 % (oproti cíli 15,25 %). Banka potvrdila své cíle pro rok 2025, včetně provozního příjmu 7,7 miliardy Kč, čistého zisku 6 miliard Kč, nákladů na riziko v rozpětí 15-35 bps a ROTE 20 %. Celkově, vzhledem k nižšímu vykázanému čistému úrokovému výnosu a vyšším než očekávaným nákladům na riziko, které byly pod našimi i tržními očekáváními, považujeme výsledky za mírně negativní a očekáváme mírné poklesy cen.



Čína by mohla pozastavit svá 125% cla na některé položky amerického dovozu, protože ekonomické náklady obchodní války silně zatěžují některá odvětví. Mezi zboží, na které by se mohly vztahovat výjimky, patří zdravotnické vybavení a ethan. Donald Trump uvedl, že USA jednají s Čínou, přestože Peking popírá, že by jednání probíhala.



Akcie společnosti Alphabet rostly v prodlouženém obchodování poté, co jeho čtvrtletní tržby a zisk překonaly odhady, a to díky příjmům z reklam Googlu. Naopak akcie společnosti klesly, když její prognóza tržeb na aktuální čtvrtletí byla výrazně nižší, než se očekávalo. plánuje přesunout veškerou montáž amerických iPhonů do Indie již v roce 2026, čímž se otáčí zády k Číně, uvedl deník FT.



Britští boháči si po nedávné vlně zvýšení daní balí kufry. Ian a Richard Livingstoneovi, dva z nejbohatších britských investorů do nemovitostí, nyní uvádějí jako své obvyklé místo pobytu Monako, ačkoli dříve uváděli svou domovskou zemi, jak vyplývá z rejstříku. A Richard Gnodde, místopředseda představenstva se zase stěhuje z Londýna do Milána.



Nadační fond Harvardovy univerzity je v pokročilých fázích jednání o prodeji podílů v jeho private equity fondech za zhruba 1 miliardu dolarů, a to v době, kdy tato škola čelí finanční nejistotě, tlaku Trumpových hrozeb a stagnujícímu trhu s výnosy z nelikvidních aktiv. Tato zpráva přišla jen několik dní poté, co nadační fond univerzity Yale oznámil, že zvažuje prodej podílů ve svých private equity fondech.