Rozbřesk: Důvěra v českou ekonomikou mírně poklesla

Dubnové výsledky konjunkturálních průzkumů signalizují mírné zhoršení nálady v tuzemské ekonomice. Souhrnný indikátor poklesl o 2,8 bodu na hodnotu 96,7 a nadále tak setrvává pod svým dlouhodobým průměrem. V podobném rozsahu poklesla důvěra také v podnikatelském sektoru (96,5), o něco méně pak mezi tuzemskými spotřebiteli (97,7).



Napříč podnikatelským sektorem se nálada zhoršila nejvíce v průmyslu. Ten již několik čtvrtletí vykazuje vysokou míru rozkolísanosti bez silného trendu. Tuzemský průmysl trápí v první řadě slabá zahraniční poptávka – jako hlavní bariéru dalšího růstu ji zmiňuje téměř 44 % dotázaných podniků. V mezičase se navíc začala naplňovat negativní rizika spojená s celními válkami (sběr dat probíhal do 16.4.). V příštích měsících je proto na stole další zhoršení nálady a pravděpodobně i nižší tempo výkonu průmyslové výroby.



Po třech měsících růstu se zhoršila rovněž spotřebitelská nálada. Zatím ale nejde o dramatický výkyv, který by měl narušit náš předpoklad o spotřebitelské poptávce jakožto hlavním motoru české ekonomiky v letošním roce. Na druhou stranu, varovným signálem je rostoucí podíl spotřebitelů, kteří se obávají zvýšené inflace a zhoršení ekonomické situace v příštích měsících. To platí zvláště při pohledu na vývoj celních válek, jejichž bezprostřední dopady mohou působit právě těmito směry a obavy spotřebitelů tak dále zesílit.



Shrnuto, podtrženo, pokud nedojde na prudký obrat v americké obchodní politice, hrozí v příštích měsících další zhoršení nálady napříč tuzemskou ekonomikou. S tím je ostatně konzistentní zpomalení růstu ve druhé polovině letošního roku. Za celý rok jsme redukovali odhad pro růst české ekonomiky na 1,7 %, v příštím roce pak počítáme s 1,5 %, avšak s vědomím, že jde o velmi nejisté odhady v extrémně turbulentních časech.





*** TRHY ***



Koruna

Příliv pozitivního sentimentu na globální trhy hraje koruně ke konci týdne do karet. Česká měna tak dále posiluje, když úspěšně prolomila hranici 25,00 EUR/CZK. Slabší konjunkturální průzkumy neměly na korunový trh žádný dopad. Ten však mohou mít vyjádření centrálních bankéřů před blížícím se květnovým zasedáním. Zároveň bude koruna pozorně sledovat vývoj na hlavních trzích – pokud převládne pozitivní sentiment, koruna může své zisky dále udržet.



Eurodolar

Dolaru se podařilo smazat část dalších ztrát, když vyplavalo na povrch, že obchodní válka USA-Čína polevuje a obě strany hovoří o tom, jak vyšponovaná cla snížit. Navíc euru nemusí pomáhat ani další raketové útoky na ukrajinská města.

Ekonomický kalendář pro poslední pracovní den týdne je téměř prázdný, když jediná čísla dodá průzkum spotřebitelské důvěry od University z Michiganu. Z něj od voleb vypadávají velmi špatná čísla, a to včetně velmi vysokých inflačních očekáváních.