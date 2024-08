Nejdříve otřesy a ztráty, teď nejdelší růstová šňůra klíčového indexu S&P 500 od roku 2004!

Akciové trhy v čele s těmi americkými předvedly zejména v minulém týdnu významnou rally, která ale při spíše drobnějších fluktuacích trhu nekončí ani v tomto týdnu a matematicky natahují ziskovou sérii na 9 dní v řadě a rekord od roku 2004. Trhům pomohlo vícero silných dat z americké ekonomiky, která snižují pravděpodobnost možné recese. Futures na S&P 500 přilákaly nové dlouhé pozice v objemu kolem 16 miliard amerických dolarů.

Trhy nyní vyčkávají zejména na závěr týdne a sympózium centrálních bankéřů v Jackson Hole, které má tvrdit v postoji Fedu k měnové politice na zářijovém zasedání. Více než samotná indikace, zda Fed v září sníží sazby o 25 nebo 50 bps trhy zajímá náznak dlouhodobější trajektorie.

S&P 500 se pohybuje kolem 5600 bodů a množí se výhledy, podle kterých by mohl ještě letos překonat 6 tisíc bodů.

Při absenci silných korporátních výsledků se daří akciím Palo Alto na posíleném výhledu a programu zpětného odkupu akcií. Klíčová akciová zpráva ale přijde až příští středu 28. srpna po 22. hodině v podobě výsledků .

Na domácím akciovém trhu přišla ráno zpráva, týkající se Kofoly, která by ale titul fakticky ovlivnit příliš neměla. 19. srpna 2024 společnost AETOS a.s. a její akcionáři zahájili kroky k realizaci restrukturalizace vlastnické struktury skupiny, jejíž součástí je ČeskoSlovensko a.s. Cílem těchto kroků je zajištění nástupnictví a správy rodinného majetku pro další generace prostřednictvím rodinné nadace. Ve vztahu ke ČeskoSlovensko a.s. restrukturalizace skupiny nepředstavuje změnu, neboť většina hlasovacích práv na ČeskoSlovensko a.s. zůstane i nadále pod kontrolou stávajících akcionářů společnosti AETOS a.s., nedojde tak ke změně ovládání ve vztahu ke ČeskoSlovensko a.s. ani ke změně koncernu, do něhož ČeskoSlovensko a.s. patří. Pražský index dnes zůstává u nulové změny, když podporou jsou akcie s +1,7 % či s +0,9 %, zátěží jsou naopak akcie bank v podobě -1 % na či -0,7 % na .

Hlavní měnový pár EURUSD se v průběhu celého dne posouvá směrem silnějšího eura od hladiny 1,1080 k 1,110. Tomu odpovídá pohyb koruny k americkému dolaru od 22,70 k 22,65 a relativní stabilita EURCZK u hladiny 25,16.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:19 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.1580 -0.0483 25.1837 25.1390 CZK/USD 22.6560 -0.2422 22.7315 22.6305 HUF/EUR 393.0924 -0.2763 395.5700 392.9710 PLN/EUR 4.2770 0.2003 4.2802 4.2617

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9245 0.1943 7.9337 7.9012 JPY/EUR 161.8635 -0.3721 163.2020 161.7520 JPY/USD 145.7625 -0.5618 147.3490 145.5250

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8530 -0.0152 0.8537 0.8516 CHF/EUR 0.9525 -0.4130 0.9569 0.9519 NOK/EUR 11.6634 -0.2224 11.7130 11.6538 SEK/EUR 11.3713 -0.5070 11.4410 11.3668 USD/EUR 1.1105 0.1940 1.1116 1.1072

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4842 -0.0875 1.4898 1.4822 CAD/USD 1.3632 -0.0073 1.3642 1.3605