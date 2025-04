Co radí Buffett během tržních turbulencí? Udržte si hlavu na krku a budete odměněni

Co radí Warren Buffett investorům v dobách šílené volatility? Zachovejte klid a budete dlouhodobě odměněni.



Věštec z Omahy jednou komentoval dramatický propad trhu v roce 1974 způsobený rostoucí inflací, ropnou krizí a politickou nestabilitou kolem skandálu Watergate. Na konci roku 1974 klesl index Dow Jones Industrial Average více než o polovinu - o 52 % z vrcholu v roce 1972. „Země nezmizela ani nic podobného. Lidé se na trzích chovají extrémně. A časem je to velmi dobré pro ty, kteří si udrží chladnou hlavu,“ řekl Buffett na výročním setkání v roce 1997.



Současné tržní turbulence byly vyvolány zavedením a následným pozastavením vysokých cel na dovoz prezidentem Donaldem Trumpem. Index Dow odepsal 1 500 bodů poprvé od svého zavedení v roce 1896. Na začátku tohoto měsíce index S&P 500 krátce spadl do medvědího trhu, tj. klesl o více než 20 % z rekordního maxima v únoru, načež se opět trochu zotavil.



Pokud se řídí historickými zkušenostmi, mohl by Buffett, 94letý investor, na výročním setkání za dva týdny zveřejnit, že využil nízkých cen k výhodným nákupům. „Akciový trh je tu proto, aby vám sloužil, a ne aby vás poučoval. A to je klíč k vlastnictví dobrého byznysu a odstranění rizika, které by jinak na trhu existovalo,“ řekl v roce 1997.



Nákupům během propadů napovídá i fakt, že Buffett má k dispozici dostatek hotovosti. Hotovostní úroveň konglomerátu se sídlem v Omaze se na konci roku 2024 vyšplhala na rekordních 334 miliard dolarů, což představuje přibližně 30 % jeho celkových aktiv. V uplynulém roce byl Buffett agresivně defenzivní, když snížil své dva největší akciové podíly – na Applu a .



„Nezáleží na tom, zda volatilita akciového trhu průměrně činí půl procenta denně, čtvrt procenta denně nebo 5 % denně. Ve skutečnosti bychom vydělali mnohem více peněz, kdyby byla volatilita vyšší, protože by to vytvořilo více chyb na trhu,“ řekl Buffett.



Zdroj: CNBC