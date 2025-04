Nadšení z trhů vyprchává. Obchodní dohody nepřijdou hned, pozornost se stáčí k výsledkům

Politické zprávy včera výrazně zlepšily náladu na trzích, akcie se při otevření Wall Street dostávaly do euforie a značně se dařilo také dluhopisům v zámoří. Později ovšem nadšení začalo vyprchávat a dnes vidíme v Evropě na většině trhů pokles. DAX nebo CAC40 ztrácejí 0,7 procenta, mírnější pokles pak sledujeme na AEX či FTSE100 a v záporu se nacházejí také americké futures, naznačující start Nasdaqu asi o procento níž.

Stále přitom jde o politiku. Po prvotních informacích, že Donald Trump nakonec nemá v plánu odvolat šéfa Fedu a chce vzájemné snižování cel s Čínou, přišly doplňující zprávy od ministra financí a mluvčí Bílého domu naznačující, že rušení cel tak rychlé nebude. Má jít o vyjednávání na roky, přičemž USA chtějí některá cla nechat v platnosti a momentálně s Čínou nejednají. Zároveň zůstávají u postoje, že dohodu potřebuje Čína. Takové zprávy optimismus trochu brzdí, ale podle nás jde pouze o signál ve smyslu "udělali jsme vstřícný krok, teď je řada na vás". Ve skutečnosti se nic nemění na tom, že i USA potřebují velmi rychle začít couvat z cel, než se začne příliš projevovat jejich negativní efekt na ekonomiku a inflaci. Spojené státy se dostaly do situace, kdy spustily útok v obchodní válce, načež musejí rychle hledat záminky pro ústup bez ztráty tváře. Samozřejmě nelze vyloučit, že se Donald Trump pokusí situaci nějak zamíchat dalšími výpady, ale přibývají náznaky, že možné negativní důsledky mu nejsou úplně lhostejné.

Co se týče nových ekonomických zpráv, dopolední německé Ifo dopadlo překvapivě dobře. Index sledující sentiment především v menších firmách se za duben mírně zvedl navzdory šokům a zmatku v podobě zpráv o clech. Další zajímavou zprávou je prohlášení Olliho Rehna z ECB, podle něhož by banka neměla vylučovat ani výraznější snížení sazeb. Následně klesají výnosy evropských dluhopisů, ale euro své pozice drží a obchoduje se k dolaru u 1,1390.

Odpoledne ještě vyjdou data v zámoří: Žádosti o dávky v nezaměstnanosti v případě překvapení mohou trhy ovlivnit, březnové objednávky zboží dlouhodobé spotřeby zřejmě zapadnou jakožto neaktuální statistika. Americké dluhopisy už včera smazaly své zisky a výnosy se vrátily výš. Dnes mají výnosy tendenci lehce klesat podobně jako ty evropské.

Klíčovým tématem je krom politiky výsledková sezóna. Po evropských firmách jako , , či přijdou na řadu či Freeport-McMoran a po závěru na ně navážou T-Mobile US, , a především Alphabet. Objem reklamy, dynamika cloudu nebo plány na investice do AI nebudou důležité jen pro samotnou akcii, ale poskytnou i vhled do situace na trhu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:43 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.0080 0.0296 25.0435 24.9647 CZK/USD 21.9770 -0.4687 22.0850 21.9200 HUF/EUR 407.7602 -0.1957 408.8889 407.2835 PLN/EUR 4.2829 0.0091 4.2877 4.2753

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.2966 0.5570 8.3115 8.2507 JPY/EUR 162.3135 0.2210 162.4124 161.8420 JPY/USD 142.6450 -0.3197 143.3250 142.5030

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8554 0.1353 0.8565 0.8537 CHF/EUR 0.9394 -0.0543 0.9415 0.9388 NOK/EUR 11.8647 -0.9318 11.9477 11.8505 SEK/EUR 10.9534 -0.2591 10.9888 10.9384 USD/EUR 1.1378 0.5341 1.1393 1.1322

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5669 -0.2800 1.5760 1.5650 CAD/USD 1.3848 -0.2578 1.3881 1.3840