Trhy by měly v úvodu mírně růst. Kofola součástí změn pro rodinné nástupnictví, do amerických voleb zasahuje Írán

Akcie ve Spojených státech zahájily týden růstem. Navázaly tak na zisky z minulého týdne, kdy zažily nejvyšší týdenní procentní přírůstek v letošním roce. Trhy se nyní soustředí na sjezd Demokratické strany a setkání centrálních bankéřů v Jackson Hole. Nejlépe si vedly technologické společnosti v čele s firmami , Alphabet a . Mírné úvodní zisky se přenesou do dnešního obchodování v Evropě a zatím pohledem futures také znovu na Wall Street.

Futures: DAX +0,1 %, CAC +0,1 %, FTSE -0,4 %; DJIA a S&P 500 do +0,1 %, Nasdaq +0,2 % .

Dnešní makroekomický kalendář není bohatý, v 11:00 se dozvíme spotřebitelskou inflaci v eurozóně.

Těsná většina ekonomů oslovených agenturou Reuters očekává, že centrální banka USA (Fed) sníží do konce roku úrokové sazby třikrát, vždy o čtvrt procentního bodu. Ekonomika se podle nich pravděpodobně dokáže vyhnout recesi, protože inflace poleví. Poslední sada dat ukazuje spíše na sílu americké ekonomiky, velké bankovní a analytické domy sázky na možnou recesi v USA snižují.

Ve čtvrtek začíná ekonomické sympozium v americkém Jackson Hole. V pátek na něm vystoupí s projevem šéf Fedu Jerome Powell. Investoři budou pečlivě sledovat, zda naznačí další vývoj měnové politiky Fedu.

Na domácím akciovém trhu přichází zpráva o restukturalizaci skupiny kolem AETOS, jejíž součástí je také . „19. srpna 2024, společnost AETOS a.s. a její akcionáři zahájili kroky k realizaci restrukturalizace vlastnické struktury skupiny, jejíž součástí je ČeskoSlovensko a.s. Cílem těchto kroků je zajištění nástupnictví a správy rodinného majetku pro další generace prostřednictvím rodinné nadace,“ uvedla firma, avšak obratem dodala, že „ve vztahu ke ČeskoSlovensko a.s. restrukturalizace skupiny nepředstavuje změnu, neboť většina hlasovacích práv na ČeskoSlovensko a.s. zůstane i nadále pod kontrolou stávajících akcionářů společnosti AETOS a.s., nedojde tak ke změně ovládání ve vztahu ke ČeskoSlovensko a.s. ani ke změně koncernu, do něhož ČeskoSlovensko a.s. patří.“

Kampaň amerického exprezidenta Donalda Trumpa byla terčem hackerského útoku, za který je zodpovědný Írán, uvedly americké zpravodajské služby včetně Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). Společné prohlášení několika složek americké vlády je prvním oficiálním přisouzením viny zahraničnímu aktérovi poté, co do médií začaly unikat interní dokumenty volebního štábu. Oznámení přišlo necelé dva týdny po vyjádření společnost , podle níž kampaň nejmenovaného kandidáta na prezidenta Spojených států napadli hackeři napojení na Teherán. Trumpův štáb krátce nato ukázal na Íránce, když se začaly objevovat informace, že médiím někdo posílá jeho interní materiály.