FT: Apple kvůli celní válce s Čínou plánuje montovat iPhony pro USA v Indii

Americká společnost se chystá do konce příštího roku přesunout montáž všech iPhonů prodávaných ve Spojených státech do Indie. Napsal to list Financial Times (FT), který se odvolává na informované zdroje. Amerického technologického giganta nutí k odklonu od Číny celní válka, kterou s Čínou vede americký prezident Donald Trump.



Apple prodá ročně v USA více než 60 milionů iPhonů. Splnění cíle bude znamenat zdvojnásobení výroby iPhonů v Indii.



Apple v Číně téměř dvě desetiletí masivně investoval, aby si tam vytvořil výrobní základnu. Ta mu pomohla k tomu, aby se z něj stal gigant s tržní hodnotou více než tři biliony dolarů (66 bilionů Kč). Většinu telefonů pro v Číně vyrábějí smluvní výrobci, jako je Foxconn.



Čína se ale stala terčem nejtvrdších celních opatření ze strany amerického prezidenta, i když ten následně naznačil ochotu jednat s Pekingem. Trumpovo oznámení cel na Čínu smazalo 700 milionů dolarů z tržní hodnoty Applu. Firma se tak snaží do USA dovážet iPhony z Indie, aby se vyhnula vysokým clům uvaleným na Čínu.



Apple v posledních letech neustále buduje kapacity v Indii se smluvními partnery Tata Electronics a Foxconn, většinu svých chytrých telefonů ale stále montuje v Číně. Montáž telefonů je posledním krokem ve výrobním procesu. Spojují se při ní stovky komponent, které Applu dodávají převážně čínské firmy.



Trumpova dovozní cla, která prezident označil za reciproční, v případě Číny přesahují 100 procent. Později Trump nabídl dočasnou úlevu pro chytré telefony, které však stále podléhají dvacetiprocentnímu clu na veškerý dovoz z Číny.



Na Indii Trump uvalil reciproční clo 26 procent, jehož platnost ale zatím odložil. Indie se snaží vyjednat s USA bilaterální obchodní dohodu, která by clo zrušila. Americký viceprezident J.D. Vance při své návštěvě Indie tento týden uvedl, že zemím se podařilo dosáhnout velmi dobrého pokroku.



Celosvětový odbyt iPhonů loni podle společnosti International Data Corporation (IDC) činily 232,1 milionu kusů. Spojené státy se na tom podílely z 28 procent.